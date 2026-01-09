Musik The Black Crowes kündigen neues Album ‚A Pound of Feathers‘ an

The Black Crowes - Ross Halfin - Dawbell ONE USE 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 18:00 Uhr

Die elf Tracks umfassende Platte soll im März erscheinen - vorab wurden bereits zwei Songs veröffentlicht.

The Black Crowes haben ihr neues Studioalbum ‚A Pound of Feathers‘ vorgestellt.

Die Veröffentlichung der elf Tracks umfassenden Platte ist für den 13. März geplant. Aufgenommen wurde sie in Nashville mit Produzent Jay Joyce. Das Album markiert den neuesten musikalischen Schritt der Band hin zu einer kantigeren, härteren Mischung aus Blues, Soul und Rock.

Zwei Songs aus dem Album – ‚Propane Prophecy‘ und ‚Pharmacy Chronicles‘ – sind bereits im Stream verfügbar. Sänger Chris Robinson erklärte, dass die Band das Album in weniger als zwei Wochen fertiggestellt habe. „Wir haben das Ganze in acht bis zehn Tagen aufgenommen“, berichtete er. „Es war instinktiv, ganz im Moment, und Rich brachte eine Spontaneität mit, die die Sessions entscheidend geprägt hat.“

Gitarrist Rich Robinson ergänzte, dass das Album für die Band einen Neuanfang darstelle: „Es fühlt sich transformierend an. Wir haben uns wieder mit unseren Wurzeln verbunden und im Studio einen Funken gefunden, der uns nach vorne gebracht hat.“ Geschrieben wurde ‚A Pound of Feathers‘ vollständig von den Robinson-Brüdern. Das Album verbindet den rauen Sound der frühen Jahre der Band mit neuen rhythmischen Ideen. Die LP folgt auf ‚Happiness Bastards‘ aus dem Jahr 2024, das bei den Grammy Awards 2025 für das beste Rockalbum nominiert war.

Kürzlich äußerte die Band ihre Sorge, dass es in der heutigen Musik „keine Menschlichkeit mehr“ gebe. Die ‚Hard to Handle‘-Künstler bevorzugen das rohe Chaos und die Unvollkommenheiten älterer Aufnahmen und kritisierten, dass moderne Bearbeitungswerkzeuge zu stark eingesetzt würden. „Es gibt ein Streben nach Perfektion und den Einsatz von Tools, die alle menschlichen Eigenschaften aus der Musik heraussaugen“, sagte Rich Robinson gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘.