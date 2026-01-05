Film ‚The Conjuring‘-Regisseur James Wan würde ‚Avatar 4‘ inszenieren, falls James Cameron aussteigt

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 18:00 Uhr

'The Conjuring'-Regisseur James Wan würde 'Avatar 4' inszenieren, falls James Cameron aussteigt.

James Wan möchte den vierten ‚Avatar‘-Film inszenieren, falls James Cameron dies nicht tun sollte.

Der 48-jährige Filmemacher hinter ‚The Conjuring‘ hat seinen Hut in den Ring geworfen, um den nächsten Teil von Camerons erfolgreicher Sci-Fi-Saga zu übernehmen, sollte sich der ‚Terminator‘-Schöpfer (71) aus dem Regiestuhl zurückziehen, um sich anderen Projekten zu widmen. Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ sagte Wan: „Ich habe noch keinen ‚Avatar‘ gemacht. Ja, wenn man mir eine gute Gelegenheit zusammen mit James Cameron geben würde, würde ich das sehr gerne ausprobieren.“

Der neueste Teil, ‚Avatar: Fire and Ash‘, begleitet die Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) und ihre Familie, während sie sich einer neuen, erbitterten Bedrohung durch den feuerbeherrschenden Stamm der ‚Ash People‘ unter der Führung von Varang (Oona Chaplin) stellen. Der Konflikt auf dem unruhigen Pandora flammt erneut auf. Während Trauer und alte Feinde zurückkehren, stellen Bündnisse mit dem Metkayina-Clan ihre Stärke, ihren Glauben und ihr Überleben auf die Probe.

Zum Cast gehören außerdem Sigourney Weaver als Kiri, Stephen Lang als Miles Quaritch und Kate Winslet als Ronal. ‚Fire and Ash‘ hat bislang an den Kinokassen überzeugt und kürzlich die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten, nachdem der Film am 19. Dezember 2025 gestartet war. Obwohl Wan großes Interesse daran hat, einen ‚Avatar‘-Film zu drehen, könnten der kommerzielle und kritische Erfolg von ‚Fire and Ash‘ James Cameron dazu bewegen, auch den nächsten Teil selbst zu inszenieren. Der ‚Titanic‘-Regisseur hatte zuvor betont, weitere ‚Avatar‘-Filme nur dann zu machen, wenn es ein klares Publikumsinteresse gebe.