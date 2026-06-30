Musik Spekulationen über eine Justin-Bieber-Tour entkräftet

Justin Bieber - Coachella 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 18:00 Uhr

Die Spekulationen über eine Justin-Bieber-Tour wurden entkräftet.

Berichten zufolge plant Justin Bieber trotz des Erfolgs seiner SWAG-Ära und seiner umjubelten Auftritte beim Coachella-Festival derzeit keine große Konzerttournee.

Der 32-jährige Popstar hatte seine Fans in Aufregung versetzt, nachdem auf seiner offiziellen Website justinbiebermusic.com plötzlich ein neuer Menüpunkt für eine Tour aufgetaucht war. Insider erklärten jedoch gegenüber ‚TMZ‘, dass der Sänger von ‚Yummy‘ momentan keine Pläne habe, wieder auf Tour zu gehen. Seinen bislang jüngsten Live-Auftritt absolvierte Justin bei der Eröffnungsfeier der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wo er die Songs ‚Yukon‘ und ‚Walking Away‘ performte.

Der Grammy-Preisträger hatte seine Justice World Tour im Jahr 2023 abgesagt, nachdem bei ihm das seltene neurologische Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert worden war. Die Erkrankung kann unter anderem Gesichtslähmungen und Hörprobleme verursachen. Bieber entschied sich damals, seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Die aktuellen Tourgerüchte kamen auf, nachdem Justin seine Fans mit SWAG COACHELLA (WEEKEND I) überrascht hatte – der vollständigen Aufzeichnung seines inzwischen legendären Headliner-Auftritts, der sein erstes großes Live-Konzert seit vier Jahren war und eine der größten Zuschauermengen in der Geschichte des Coachella-Festivals anzog.

Die Fans erlebten Songs aus seiner SWAG-Ära, kombiniert mit seinen größten Klassikern. Das Konzert enthielt außerdem einen Akustikteil, nostalgische Videoeinspieler und sogar altes YouTube-Material aus den Anfängen seiner Karriere. Auf der Bühne erhielt Bieber zudem Unterstützung von zahlreichen Gästen: The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon und Mk.gee traten gemeinsam mit ihm auf. Am zweiten Festivalwochenende wurde außerdem seine prominente Bewunderin Billie Eilish von ihm während des Songs ‚One Less Lonely Girl‘ auf der Bühne besungen.

Auch die Zuschauerzahlen seines Coachella-Auftritts waren außergewöhnlich. Seine beiden Headliner-Shows erreichten weltweit 147 Millionen Aufrufe und wurden damit zu den meistgesehenen Auftritten in der Geschichte des Festivals. Der Erfolg setzte sich auch nach dem Festival fort. Justin wurde anschließend zum meistgestreamten Künstler auf Spotify und verzeichnete den größten Streaming-Anstieg nach einem Coachella-Auftritt, der jemals gemessen wurde.