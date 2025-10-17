Film ‚The Flash‘-Regisseur Andy Muschietti verteidigt umstrittenen DC-Film

Ezra Miller - The Flash - 2023 - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 18:00 Uhr

Andy Muschietti hat ‚The Flash‘ verteidigt und erklärt, dass Menschen „gerne in die gleiche Kerbe schlagen“ und Filme kritisieren, die sie gar nicht gesehen haben.

Der DC-Superheldenfilm enttäuschte 2023 sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern – er spielte weltweit nur 271 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 200 Millionen ein. Muschietti reagierte nun auf die Kritik.

„Viele Leute haben ihn gar nicht gesehen“, sagte der 52-jährige Filmemacher im Gespräch mit ‚The Playlist‘. „Aber du weißt ja, wie es heute ist – Leute sehen sich Dinge nicht an, aber sie reden gerne Mist darüber und springen auf jeden Trend auf. Sie wissen es gar nicht wirklich. Menschen sind aus Gründen wütend, die nichts mit diesen Dingen zu tun haben.“

‚The Flash‘ wurde damals von den Skandalen um Hauptdarsteller Ezra Miller (33) überschattet, der 2020 in einem Video zu sehen war, wie er eine Frau in einer Bar in Reykjavik, Island, scheinbar würgte. Im März 2022 wurde Miller, der im Englischen die Pronomen they/them verwendet, außerdem auf Hawaii wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Belästigung in einer Karaoke-Bar festgenommen, bevor er einen Monat später erneut wegen Körperverletzung zweiten Grades verhaftet wurde.

Muschietti gab zu, dass die Kontroversen um Millers Verhalten außerhalb des Sets die Rezeption des Films negativ beeinflusst hätten. Er sagte: „Natürlich hatten wir mit Ezra eine PR-Krise, das ist unbestreitbar. Und ich stelle das auch nicht infrage. Aber ja, wir lieben den Film. Und ehrlich gesagt, wir empfehlen ihn wirklich.“ Trotz des enttäuschenden Abschneidens an den Kinokassen und bei den Kritikern betonte Muschietti, dass dies sein Selbstvertrauen als Filmemacher nicht beeinträchtigt habe. Er erklärte: „Wir haben einfach weitergemacht und verstanden, dass es manchmal Gegenwind gibt – auch bei einem Projekt, in das man viel Arbeit gesteckt hat. Und wir sind sehr stolz darauf. Ich denke, es ist ein guter Film.“