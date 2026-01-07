Film ‚The Housemaid’s Secret‘ wird verfilmt

Sydney Sweeney at The Housemaid Special Screening 9 - FAMOUS - December 2 2025 - New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026

Sydney Sweeney wird ihren Film ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘, mit einer Fortsetzung zurück in die Kinos bringen.

Die 28-jährige Schauspielerin spielte neben Amanda Seyfried die Rolle der Millie Calloway in dem Thriller, der auf dem gleichnamigen Roman von Freida McFadden aus dem Jahr 2022 basiert. Nun wurde bekannt, dass die Verantwortlichen bei Lionsgate Studios Pläne vorantreiben, auch das zweite Buch ‚The Housemaid’s Secret‘ auf die Leinwand zu bringen.

Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, sagte in einer Erklärung: „Sowohl die weltweiten Einspielergebnisse als auch die zahlreichen Reaktionen in den sozialen Medien zeigen deutlich, dass das Publikum stark – und hörbar – auf das völlig einzigartige und wahrhaft theatralische Erlebnis von ‚The Housemaid‘ reagiert hat und wissen möchte, wie es weitergeht. Wir haben von Anfang an an diese Geschichten geglaubt und freuen uns riesig darauf, das nächste Kapitel von Millies Geschichte auf die Leinwand zu bringen …’The Housemaid’s Secret‘ ist ein weiteres spannendes Buch aus Freidas Reihe, das Leser weltweit in seinen Bann gezogen hat, und wir freuen uns darauf, es in ein ebenso mitreißendes und turbulentes Kinoerlebnis zu verwandeln.“

Der Regisseur des Films, Paul Feig, fügte hinzu: „Es war aufregend zu sehen, wie sich das Publikum auf der ganzen Welt in ‚The Housemaid‘ und die unglaubliche Arbeit unserer talentierten Darsteller und Crew verliebt hat. Wir haben das Glück, dass Freida McFadden Millies Reise bereits auf dem Papier fortgesetzt hat und dass wir mit [Drehbuchautorin] Rebecca Sonnenshine und Lionsgate zusammenarbeiten dürfen, um diese nächste Geschichte dem Publikum zu.“

Rebecca Sonnenshine wird den Roman für die Leinwand adaptieren, und Feig wird erneut die Regie übernehmen, während Sweeney und Seyfried als ausführende Produzenten fungieren werden.