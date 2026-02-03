Stars ‚The Kelly Clarkson Show‘ endet später in diesem Jahr nach sieben Staffeln

Bang Showbiz | 03.02.2026, 09:00 Uhr

‚The Kelly Clarkson Show‘ wird später in diesem Jahr zu Ende gehen.

Die 43-jährige Sängerin hat beschlossen, sich nach sieben Staffeln von der Moderation der NBC-Show zurückzuziehen, um ihre Kinder zu „priorisieren“. Die letzte Folge soll im Herbst ausgestrahlt werden. Kelly, deren Ex-Mann Brandon Blackstock im vergangenen Jahr an Krebs verstorben ist, schrieb auf Instagram: „Ich hatte das unglaubliche Glück, mit einer so herausragenden Gruppe von Menschen bei ‚The Kelly Clarkson Show‘ zu arbeiten – sowohl in Los Angeles als auch in New York.“ Die ‚American Idol‘-Gewinnerin fuhr fort: „In diesen sieben Staffeln gab es so viele großartige Momente und Sendungen. Ich bin für immer dankbar und geehrt, mit der besten Band und Crew zusammengearbeitet zu haben, die man sich wünschen kann, mit all den talentierten und inspirierenden Menschen, die ihre Zeit und ihr Leben mit uns geteilt haben.“

Trotz des Endes ihrer Talkshow will Kelly weiterhin Musik machen und hat weitere Auftritte bei ‚The Voice‘ angedeutet. Der Star – Mutter von River (11) und Remy (9) – schrieb: „Das ist kein Abschied. Ich werde weiterhin Musik machen, hier und da Shows spielen, und vielleicht seht ihr mich ab und zu bei ‚The Voice‘ … man weiß nie, wo ich als Nächstes auftauche.“

NBC-Chefin Tracie Wilson dankte Kelly und dem Team dafür, mit der Show „ein Vermächtnis geschaffen zu haben, auf das man stolz sein kann“. Die Sendung lief erstmals 2019 an. Sie erklärte in einem Statement: „‚The Kelly Clarkson Show‘ war eine außergewöhnliche Zusammenarbeit. Ich bin Kelly dankbar, dass sie ihr Talent und ihre Energie eingebracht hat. Ihre Herzlichkeit, ihr schneller Humor und ihre Verbindung zu den Menschen haben eine Show geschaffen, bei der sich die Fans gesehen und gehört fühlten und sich ein kleines bisschen besser fühlten.“