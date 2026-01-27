Musik The Kooks sprechen offen über ihre Beziehung zu den Arctic Monkeys

Luke Pritchard - The Kooks Rio De Janeiro concert - 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 11:00 Uhr

'Wir hatten nie wirklich das Gefühl, in Konkurrenz zu stehen' – The Kooks sprechen offen über ihre Beziehung zu den Arctic Monkeys.

The Kooks hatten in ihrer Hochphase nicht das Gefühl, „besonders in Konkurrenz“ zu den Arctic Monkeys zu stehen, weil die beiden Bands „so unterschiedlich“ gewesen seien.

Beide Gruppen veröffentlichten ihre Debütalben – ‚Inside In/Inside Out‘ von The Kooks und ‚Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not‘ von Arctic Monkeys – am selben Tag, dem 23. Januar 2006. Dennoch betont Kooks-Frontmann Luke Pritchard, dass seine Band sich nie mit den ‚Teddy Picker‘-Hitmachern verglichen habe, da The Kooks „eigentlich gar nicht dafür vorgesehen“ gewesen seien, so groß zu werden. Im Gespräch mit ‚Radio X‘ sagte er: „Alle redeten über die Arctic Monkeys – über uns hat eigentlich kaum jemand gesprochen, deshalb hatten wir nie wirklich das Gefühl, in Konkurrenz zu stehen. Es ist lustig, wenn man heute mit Abstand darauf schaut, dann sieht man es. Es war eine ziemlich ähnliche Szene, aber ich hatte das Gefühl, dass wir so unterschiedlich waren. Damals waren wir einfach in einem völlig anderen Raum.“

Trotz stilistischer Parallelen zwischen den beiden Bands betont Luke, dass die Arctic Monkeys eher eine Art „Rock’n’Roll-Rap“ gespielt hätten – „sehr hart“ –, während seine Band sich auf „warme“ Songs konzentrierte. Er fügte hinzu: „Für mich war es fast so, als würden sie so etwas wie Rapmusik machen. Es war wie Rock’n’Roll-Rap, weißt du, und es war sehr hart, fast schon industriell. Die Platte war wirklich sehr industriell gemischt, diese erste … und wir waren eher warm. Sie kamen zu unseren Konzerten, wir gingen zu ihren. Wir kannten uns so ein bisschen.“

Die Beziehung kühlte sich jedoch 2008 ab, als Luke Arctic-Monkeys-Frontmann Alex Turner auf der Bühne ins Gesicht trat. Damals sagte er der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Wir hatten von Anfang an eine merkwürdige Beziehung zu den Arctics. Ich musste Alex ins Gesicht treten, nachdem er versucht hatte, während unseres Auftritts die Kabel aus meinen Gitarrenpedalen zu ziehen. Ich habe versucht, die Sache mit Alex zu klären, aber er hat mir den Rücken zugekehrt und ist weggegangen. Ich schätze, sie sind ziemlich arrogant.“ Im vergangenen Jahr spielte Luke den Vorfall jedoch herunter, sprach von „verrückten Zeiten“ und betonte, dass es keine echte „Rivalität“ zwischen den beiden Bands gebe. Gegenüber der ‚Daily Mail‘ sagte er: „Auf persönlicher Ebene gab es nie eine Rivalität. Aber ich respektiere sie, und ich glaube, sie respektieren uns. Wir begegnen uns ziemlich oft, und es ist immer alles in Ordnung. […] Sie kamen zu unserem Gig, und es gab einen kleinen Zwischenfall. Aber auch das war irgendwie alles Spaß. Das waren einfach verrückte Zeiten, Mann.“