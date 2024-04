Musik The Libertines: Keine Suchtmittel im Studio

Bang Showbiz | 11.04.2024, 18:00 Uhr

Carl Barat verbannte Drogen und Alkohol aus dem Studio, als The Libertines ihr neues Album ‚All Quiet on the Eastern Esplanade‘ aufnahmen.

Die britische Indie-Rock-Band hat gerade ihr viertes Studioalbum veröffentlicht. Um ein Gefühl der Ruhe zu bewahren und die Band dazu zu bringen, sich während des Aufnahmeprozesses an eine strenge Arbeitsmoral zu halten, führte der 45-jährige Gitarrist diese Regel ein. Sein Bandkollege Pete Doherty, der inzwischen seine Drogensucht überwunden hat, dachte, dass Carl dem Alkoholverbot nachgeben würde, aber dazu kam es nie.

In einem Interview mit ‚Vulture‘ sagte Pete: „In der Vergangenheit haben wir hart gearbeitet, aber es war immer in Verbindung mit einem fröhlichen Drink. Dieses Mal gab es strikte Anweisungen von Carl, dass während des Schreibens und der Aufnahmen kein Alkohol oder Drogen auf dem Gelände sein durften, was ich befolgte, weil ich dachte, dass es in Ordnung sein würde. Er gibt nach zwei oder drei Stunden auf. Aber siehe da, das tat er nicht.“ Carl fügte hinzu: „Und siehe da, wir haben eine Platte.“

Pete (45) akzeptiert, dass Carls Beharren auf Nüchternheit der Gruppe – die auch aus Bassist John Hassall und Schlagzeuger Gary Powell besteht – geholfen habe, eines ihrer besten Alben aller Zeiten zu schaffen. Der Singer/Songwriter sagte: „Ich klopfe nicht auf das System ein. Ich sage nur, dass es sehr schwierig ist, und ich bin überrascht von dem puritanischen Festhalten daran. Denn nach dem dritten Tag war ich bereit für ein Glas Apfelwein als reines Belohnungssystem.“