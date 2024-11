Musik The National: Extremes Lampenfieber mit Drogen bekämpft

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:16 Uhr

Der Frontmann von The National, Matt Berninger, gibt zu, dass er „eine ganze Menge Gras raucht“ bevor er auf die Bühne geht.

Außerdem trinkt der Sänger vor den Shows Tequila-Limonaden. Der Grund dafür ist extremes Lampenfieber und der 53-jährige Indie-Rocker hat jetzt gestanden, dass er sich auf Alkohol und Cannabis verlässt, um seine Nerven zu beruhigen, bevor er vor Tausenden von Fans auftritt. Trotz des Anscheins habe er vor einer Show immer noch Angst.

In der neuen Ausgabe des ‚MOJO‘-Magazins sagte der Musiker jetzt: „Früher habe ich zu viel geschmiert. Weißt du, ein bisschen zu viel Öl in den Zahnrädern. Nur weil ich Angst hatte.“ Eine andere Möglichkeit, wie er seine Angst überkompensiert, sind wilde Stagedivings, die seine Bandkollegen, darunter die Zwillinge Aaron und Bryce Dessner (48), regelmäßig irritieren. Letzterer sagte: „Er scheint furchtlos zu sein und lässt sich immer von irgendeinem Lautsprecher baumeln.“ Bryce gestand: „Es macht meinen Bruder und mich manchmal verrückt, aber das Publikum liebt es. Wir verstehen es nicht ganz.“

Matt beharrte aber darauf: „Ich weiß nicht, was der Zwang ist. Ich meine, meine Logik und mein Verstand sagen mir, dass ich es nicht tun soll. Am meisten meiner Gelenke zuliebe. Aber ich kann es einfach nicht lassen.“ Bryce weiß aber auch, dass die Gruppe dafür bekannt ist, auf der Bühne „intensiv“ zu sein. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass es bei The National immer diese Sache gibt, bei der wir bekanntermaßen irgendwie intensiv sind.“ Matt gab dann zu: „Ich werde eine ganze Menge Gras rauchen, bevor ich auf die Bühne gehe. Man muss wirklich vorsichtig sein. Aber ich habe mich darauf eingestellt und jetzt hilft es mir wirklich, unter Wasser zu atmen.“ Er witzelte: „Es ist, als wäre ich ein Meermann. Ich bin ein Zauberer. Ich bin ein Professor Cuckoo Brains, der an einem Freitagabend in den 90er-Jahren in New York City auftauchte, um Traurigkeit, Triumph und Verzweiflung zu erklären.“