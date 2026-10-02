Stars ‚The Office‘-Star Rainn Wilson gibt zu: Film-Flops haben lange an ihm genagt

Rainn Wilson at Jerry and Marge Go Large premiere in New York City - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 11:00 Uhr

Rainn Wilson hat zugegeben, dass sein "Ego" verletzt war, nachdem es ihm nach 'The Office' nicht gelungen war, ein großer Filmstar zu werden.

Rainn Wilson hat zugegeben, dass es seinem Ego zugesetzt hat, nach ‚The Office‘ nicht zum Filmstar geworden zu sein.

Der Schauspieler, der in der beliebten Comedy-Serie Dwight Schrute verkörperte, blickt auf seine Karriere nach dem Erfolgsformat zurück. Dazu gehörten unter anderem Rollen in ‚The Rocker‘, ‚Meg‘ und ‚Weird: Die Al Yankovic Story‘. Im Podcast ‚The Small Bow‘ sagte er: „Ich hatte die Möglichkeit, viele wirklich coole Rollen zu spielen, hauptsächlich in Independent-Filmen, aber ich wurde kein Filmstar. Und das war sehr hart für mein Ego. Es hat mich lange verletzt und an mir genagt.“

Der 60-Jährige gestand: „Alles, was ich wollte, war die Anerkennung Hollywoods, und da war ich nun.“ Er habe damals vor allem als „der seltsame Typ aus ‚The Office'“ gegolten. „So funktioniert Hollywood irgendwie“, ergänzte er. Wilson war von 2005 bis 2013 in ‚The Office‘ zu sehen. Während dieser Zeit hoffte er, eine ähnliche Karriere wie Will Ferrell und Jack Black einzuschlagen. 2008 erschien ‚The Rocker‘, doch der Schauspieler bezeichnete den Film als großen Kassenflop, den „niemand gesehen“ habe. Die Reaktion der Branche sei unmittelbar gewesen: „Okay, er ist kein Filmstar.“

Wer in einem großen Film die Hauptrolle spiele und dieser floppe, bekomme in Hollywood demnach nicht automatisch eine weitere Chance. Allerdings räumte Wilson ein, dass er den Ruhm möglicherweise nicht besonders gut verkraftet hätte, wenn der Film ihn auf ein anderes Karrierelevel katapultiert hätte. „Aber irgendwie bin ich dankbar dafür, denn was wäre gewesen, wenn er ein großer Erfolg geworden wäre? Wenn ‚The Rocker‘ 50 oder 100 Millionen Dollar eingespielt hätte und ich zu diesem Zeitpunkt ein Filmstar geworden wäre, hätte ich damit nicht umgehen können“, gestand er. „Wahrscheinlich hätte ich meine Ehe verloren. Meine Familie wäre auseinandergebrochen.“

Bereits 2023 hatte Wilson im Podcast ‚Club Random‘ von Bill Maher erzählt, dass er während ‚The Office‘ lange unzufrieden gewesen sei – trotz Emmy-Nominierungen und der Zusammenarbeit mit „großartigen Autoren und unglaublich guten Regisseuren“. Der Darsteller enthüllte: „Als ich bei ‚The Office‘ war, habe ich Hunderttausende verdient. Ich wollte Millionen. Ich war ein TV-Star, aber ich wollte ein Filmstar sein. Es war nie genug.“