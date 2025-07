Film ‚The Old Guard 2‘-Regisseurin Victoria Mahoney lobt Charlize Therons Engagement

Charlize Theron at The Hollywood Reporter Women in Entertainment gala - Getty - December 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2025, 10:44 Uhr

Die Filmemacherin schwärmt von der Oscar-Preisträgerin, die in dem Blockbuster Andromache spielt.

Charlize Theron hat sich den Action-Szenen in ‚The Old Guard 2‘ zu „1.000 Prozent“ gewidmet.

Die 49-jährige Schauspielerin arbeitete für den zweiten Teil des Fantasy-Action-Films ‚The Old Guard‘ mit Regisseurin Victoria Mahoney zusammen, die Charlize für ihr kompromissloses Engagement lobte.

Die Regisseurin schwärmte gegenüber ‚Deadline‘: „Das Besondere an Charlize ist, dass sie mit voller Wucht kommt und sich mit 1.000 Prozent in jede Szene stürzt – ob es nun um Trauma oder Action geht – und das ist sichtbar. Das weiß man, das sehen wir alle seit Jahren.“ Mahoney betonte: „Aber es ist etwas ganz Elektrisierendes, das aus nächster Nähe zu erleben. Sie gibt wirklich alles – wie man so schön sagt: Sie lässt nichts auf dem Feld zurück.“

Die Filmemacherin bezeichnete Charlize als den „Motor“ des ‚Old Guard‘-Franchises. Die Oscar-Preisträgerin habe das gesamte Team zu Höchstleistungen angespornt. Als Beispiel nannte Mahoney die Kampfszene zwischen Charlizes Figur Andromache und Quynh, gespielt von Veronica Va. „Es war entscheidend, dass dieser Kampf Ebenen, Schichten und Herz hatte“, so die Regisseurin.

Der Choreograf des Films, Georgi Manchev, sei bei der ersten Probe des Kampfes „sehr bewegt“ gewesen. „Es ist nicht leicht, das Publikum bei einer Kampfszene wirklich etwas fühlen zu lassen“, erklärte Mahoney. Die ‚Atomic Blonde‘-Darstellerin habe diese Aufgabe mit Bravour gemeistert.

„Wenn jemand wie Charlize sich so mit Haut und Haaren in eine Rolle stürzt, dann ziehen alle am Set – die gesamte Crew – mit und helfen, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen“, betonte die Filmemacherin. „Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Und lasst mich eines sagen: Charlize ist der Motor von ‚The Old Guard‘ – ohne jeden Zweifel.“