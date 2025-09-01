Stars ‚The Pitt‘-Star Noah Wyle hätte nie mit weiterer Emmy-Nominierung gerechnet

Der Schauspieler wurde einst dank der Krankenhausserie 'Emergency Room' bekannt. Nun begeistertet er mit einer neuen Arztserie.

Noah Wyle hatte die „Hoffnung aufgegeben“, jemals wieder für einen Primetime Emmy Award nominiert zu werden.

Der US-Schauspieler erhielt zwischen 1995 und 1999 fünfmal in Folge eine Nominierung als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle als Dr. John Carter in ‚Emergency Room‘ (ER). Nun ist der TV-Star „überwältigt“, erneut Anerkennung zu finden – diesmal für seine Darstellung des Dr. Michael „Robby“ Robinavitch in der HBO Max-Arztserie ‚The Pitt‘.

Im Gespräch mit ‚People‘ verriet er: „Es fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Es trifft auf einen älteren Mann, das ist sicher. Und auf jemanden, der nun schon seit 30 Jahren dabei ist, viele verschiedene Dinge gemacht hat und irgendwie… ich bin völlig überwältigt davon.“ Noah gestand: „Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dass dies noch einmal ein Teil meiner Karriere sein würde, dass sich dieser Fokus noch einmal auf meine Arbeit richten würde. Es ist wirklich unglaublich.“

Seinen Erfolg schreibt der 54-Jährige seinem „Mentor“ John Wells zu – dem ausführenden Produzenten von ‚ER‘ und ‚The Pitt‘. „Ich gebe das ganze Lob an John Wells weiter, den wahren Paten von [‚ER‘ und ‚The Pitt‘], der für mich in zwei der kreativ erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens so etwas wie eine Mentoren-Figur war“, betonte Noah. „Alles, was ich hier tue, tue ich, um ihn stolz zu machen und so lange wie möglich unter seinem schützenden Schirm zu bleiben.“ Die 77. Emmy-Verleihung findet am 14. September im Peacock Theatre in Los Angeles statt.