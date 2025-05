Stars The Pogues: Sie erinnern an den verstorbenen Shane MacGowan

01.05.2025

The Pogues haben betont, dass Shane MacGowan „nicht immer betrunken“ gewesen sei.

Der verstorbene Sänger war im November 2023 im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, nachdem er jahrelang mit seiner Sucht zu kämpfen hatte.

Shanes ehemaliger Bandkollege Jem Finer betonte jedoch, dass es „ziemlich beleidigend“ sei, den Musiker nur wegen seiner Drogenprobleme in Erinnerung zu behalten. Jem erzählte in einem Interview mit der ‚The Times‘-Zeitung: „Ich finde es sowieso ziemlich beleidigend, „der betrunkene Künstler“ sein zu müssen. Es geht hier nicht um jemanden, der ständig betrunken ist, sondern um jemanden, der gerne trinkt. Shane war nicht immer betrunken.“ Finer fügte hinzu, dass MacGowan „rigoros und hart gearbeitet“ habe. Der Star sagte: „Er wusste, wie man rigoros und hart arbeitet.“ Jem bemerkte auch, dass es für Shane zu einem Zeitpunkt „unmöglich“ geworden sei, Teil der Band zu sein, woraufhin er 1991 mitten auf der Tournee gefeuert wurde: „Er wollte nicht mehr mit dabei sein und weil er niemanden enttäuschen wollte, sagte er nicht, dass er eine Pause brauchte, was sich in seinem Verhalten widerspiegelte und unhaltbar war.“ 2001 schloss sich MacGowan der Band jedoch wieder an und es habe „kein böses Blut“ zwischen den Stars gegeben.