Sorge um britischen Sänger The-Wanted-Star Max George wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Sorge um The-Wanted-Sänger Max George. (ili/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 08:22 Uhr

Der The-Wanted-Sänger Max George wurde mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Nun steht dem 36-Jährigen ein längerer Aufenthalt bevor inklusive Operation - auch über die Feiertage.

Besorgniserregende Nachrichten von Max George (36): Der Sänger der britischen Boyband The Wanted wurde aufgrund von Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Wie der 36-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post mitteilte, steht ihm nun ein längerer Klinikaufenthalt bevor – auch über die Weihnachtsfeiertage.

"Hey an alle, gestern ging es mir richtig schlecht und ich wurde ins Krankenhaus gebracht", schrieb George auf der Social-Media-Plattform. "Leider haben die Ärzte bei Tests einige Probleme mit meinem Herzen festgestellt." Weitere Untersuchungen sollen nun klären, wie schwerwiegend die Herzprobleme sind und welche Operation nötig sein werde, "um wieder auf die Beine zu kommen".

Partnerin Maisie Smith steht ihm bei

Die Diagnose kam für den Musiker völlig überraschend. "Es wird ein paar schwierige Wochen und Monate werden", erklärte George. "Und Weihnachten im Krankenbett war definitiv nicht das, was ich geplant hatte!" Liebe und Unterstützung erhalte er in dieser schweren Zeit von seiner Partnerin, der ehemaligen "EastEnders"-Schauspielerin und Sängerin Maisie Smith (23), sowie von beiden Familien und Freunden.

Trotz der ernsten Situation bleibt der Sänger optimistisch. Zu dem Foto, das ihn lächelnd mit erhobenen Daumen im Krankenbett zeigt, schrieb er außerdem: "Auch, wenn die Nachricht ein großer Schock und definitiv ein Rückschlag ist, bin ich sehr dankbar, dass es jetzt entdeckt wurde." Im Hinblick auf den anstehenden "langweiligen Monat im Bett" kündigte er schon mal regelmäßige "Updates" an. Er habe sonst nicht so viel zu tun.

Schwerer Verlust im Jahr 2022

Erst im März 2022 mussten The Wanted einen schweren Verlust verkraften: Bandmitglied Tom Parker (1988-2022) verstarb im Alter von nur 33 Jahren an einem Hirntumor. Die Band feierte in den 2010er-Jahren große Erfolge mit Hits wie "All Time Low" und "Glad You Came".