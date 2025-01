Musik The Weeknd: Abschied von seinem Alter Ego?

The Weeknd - Cannes Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2025, 11:46 Uhr

Der Musiker erwägt, in Zukunft nur noch Abel Tesfaye statt The Weeknd zu sein.

The Weeknd denkt darüber nach, sich von seiner Kunstfigur zu trennen.

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, kündigt an, dass er sich bald von seinem Künstlernamen verabschieden und eine neue Phase seiner Karriere einleiten könnte.

Der ‚Can’t Feel My Face‘-Hitmacher erzählt im Gespräch mit ‚Variety‘: „Ich habe das Gefühl, dass es so viel mit sich bringt… Man hat eine Persona, aber dann hat man die ganze Konkurrenz, die es gibt. Es wird zu einem Rattenrennen: mehr Auszeichnungen, mehr Erfolg, mehr Shows, mehr Alben, mehr Preise und mehr Einsen. Es hört nie auf, bis man es beendet.“

Der preisgekrönte Musiker spielt an der Seite von Jenna Ortega, Barry Keoghan und Gabby Barrett in dem kommenden Psychothriller ‚Hurry Up Tomorrow‘ mit und hat auch das Drehbuch zu dem Projekt geschrieben. Die Fans können jedoch aufatmen: Der 34-Jährige hat nicht vor, seine Musikkarriere zu beenden.

„Ich glaube nicht, dass ich damit aufhören kann. Aber alles muss sich wie eine Herausforderung anfühlen. Und für mich ist The Weeknd, was auch immer das ist, bereits gemeistert“, schildert der Star. „Niemand wird The Weeknd besser machen als ich, und ich werde ihn auch nicht besser machen, als er jetzt ist. Ich denke, ich habe jede Herausforderung in dieser Rolle gemeistert, und deshalb freue ich mich sehr auf diesen Film, weil ich diese Herausforderung liebe. Aber ich will einfach wissen, was danach kommt. Ich möchte wissen, wie das Morgen aussieht.“