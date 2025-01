Musik The Weeknd: Sein neues Album enthält Kollaborationen mit Florence + the Machine und Lana Del Rey

31.01.2025

Auf dem neuen Album des Musikers sind Kollaborationen mit den Stars zu hören.

Auf dem neuen Album von The Weeknd sind Florence + the Machine und Lana Del Rey zu hören.

Der ‚Blinding Lights‘-Sänger veröffentlichte das letzte Album seiner gefeierten filmischen ‚After Hours‘-Trilogie ‚Hurry Up Tomorrow‘, auf dem Songs wie ‚Reflections Laughing‘ mit Florences ätherischem Gesang zu finden sind.

Und auch der regelmäßige Kollaborateur des Musikers, Travis Scott, ist auf der neuen Platte mit von der Partie. The Weeknd und Lana hatten zuvor einige Male zusammengearbeitet, darunter für die Tracks ‚Lust for Life‘, ‚Stargirl Interlude‘ und ‚Prisoner‘. Die ‚Video Games‘-Künstlerin liefert auf der emotionalen Ballade ‚The Abyss‘ eine ihrer bisher besten Gesangseinlagen. The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hatte vor kurzem ein Foto im Aufnahmestudio mit dem legendären italienischen Komponisten Giorgio Moroder in den sozialen Medien geteilt. Das neue Album des Künstlers mit insgesamt 22 Songs, von dem der Star angedeutet hat, dass es sein letztes Album unter dem Namen The Weeknd sein wird, startet mit dem Song ‚Wake Me Up‘ in Zusammenarbeit mit dem französischen EDM-Duo Justice. Ein weiterer regelmäßiger Kollaborateur von The Weeknd, Future, ist auf dem Track ‚Enjoy The Show‘ zu hören.