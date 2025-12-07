Musik The Weeknd und Playboi Carti wagen sich mit ‚Timeless‘ aufs Parkett

Bang Showbiz | 07.12.2025, 11:00 Uhr

The Weeknd und Playboi Carti wagen sich mit 'Timeless' aufs Parkett.

The Weeknd und Playboi Carti haben ihre gemeinsame Kollaboration ‚Timeless‘ vorgestellt, bevor der Song überhaupt fertiggestellt war.

Das Duo entschied sich, den Track beim ‚One Night Only‘-Konzert von The Weeknd im September 2024 in São Paulo aufzuführen – nur wenige Stunden nachdem sie gemeinsam daran gearbeitet hatten. XO-Mitgründer Amir „Cash“ Esmailian sagte gegenüber ‚Variety‘, dass The Weeknd alle überraschte, als er sagte: „Lasst uns den Song performen, an dem wir heute gearbeitet haben.“ Marleny Reyes von Republic erklärte: „Wir wussten, dass wir die Gelegenheit nutzen mussten. Für uns geht es immer darum, Abel zu folgen und seine Vision zu erweitern. Niemand ist besser darin, organisch Hype aufzubauen als er.“

Obwohl der Track noch unfertig war, hatten sie bereits monatelang daran gearbeitet. Produzent Mike Dean erklärte: „Ich bekam den Rohtrack schon früh, bevor Abel überhaupt die Vocals aufgenommen hatte. Backstage in São Paulo war die Stimmung einfach richtig.“ Dean fügte dann „Klavierakkorde, Lead-Linien und einige Layer“ hinzu, um alles zusammenzufügen. Er fuhr fort: „Ihr seht mich im Video, wie ich Carti frage, wer angefangen hat. Da habe ich erfahren, dass es Pharrell [Williams] war. Wir müssen heute kaum noch reden – es ist reiner Flow.“ Reyes ergänzte: „Der Song gedeiht nun schon seit über einem Jahr. Wir denken immer über den ersten Tag, die erste Woche und den ersten Monat hinaus.“

Unterdessen wurde letzten Monat bekannt, dass The Weeknds ‚After Hours Til Dawn‘-Tour bisher über eine Milliarde Dollar an Einnahmen aus 153 Shows erzielt hat – und damit die umsatzstärkste Tour eines männlichen Solo-Künstlers aller Zeiten ist. Nach der Ankündigung neuer Termine 2026 in Mexiko, Brasilien, Europa und Großbritannien wurden weltweit über 7,5 Millionen Tickets verkauft. Seit Beginn der Tour 2022 führte sie durch Nordamerika (zweimal), Europa, Großbritannien, Lateinamerika und Australien.