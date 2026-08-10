Stars ‚The White Lotus‘-Star Aubrey Plaza ist Mutter geworden

Aubrey Plaza baby bump at The Accompanist premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 09:30 Uhr

'The White Lotus'-Star Aubrey Plaza ist Mutter geworden.

Aubrey Plaza und ihr Partner Christopher Abbott sind Eltern geworden. Für die 42-jährige Schauspielerin ist es das erste Kind.

Die ‚The White Lotus‘-Darstellerin wurde am vergangenen Wochenende in New York City mit ihrem neugeborenen Baby gesichtet. Zuvor hatte sie die letzte Broadway-Vorstellung ihres Partners in der Neuinszenierung von Arthur Millers ‚Death of a Salesman‘ besucht. Wie Insider gegenüber ‚TMZ‘ bestätigten, brachte Aubrey Plaza in der letzten Juliwoche eine Tochter zur Welt.

Bereits im April hatte die Schauspielerin offen darüber gesprochen, wie sehr sie sich auf ihre erste Mutterschaft freue. Das Thema Elternschaft habe sie schon immer „so interessant“ gefunden. In einem Gespräch im Podcast ‚SmartLess‘ verriet sie: „Da ist gerade ein Baby in mir. Ja, es stimmt … Ich weiß, es ist schockierend, oder?“ Auf die Frage, ob es ihr erstes Kind sei, bestätigte sie: „Ja [das ist Baby Nummer eins] …“ Die aus ‚Parks and Recreation‘ bekannte Schauspielerin erzählte außerdem, dass sie am Tag der Podcast-Aufzeichnung selbst zu einer Ultraschalluntersuchung beim Arzt gewesen sei. Gleichzeitig musste auch ihr Hund zum Tierarzt und dort untersucht werden. „Heute war ein großer Tag. Ich war heute beim Arzt, und mein Hund war ebenfalls beim Arzt. […] Sie musste einen Ultraschall ihres Bauches bekommen, und ich bekam einen Ultraschall meines Bauches – und da ist ein Baby drin“, sagte Plaza scherzhaft. Auf die Frage, ob sie sich auf ihre neue Rolle als Mutter freue, antwortete sie: „Ja [ich freue mich]. Ich wollte schon immer wissen, wie das alles ist. Es scheint so interessant zu sein, dieses ganze Ding …“

Plaza berichtete zudem, dass sie inzwischen wieder in New York lebt und ihr Kind an der Ostküste der USA aufziehen möchte. Ihre Familie lebt vor allem in Philadelphia und Delaware. Einer der Gründe für ihre Rückkehr nach New York sei gewesen, dass sie von dort aus problemlos mit dem Zug nach Hause fahren könne. Die Nachricht über die Geburt kommt für Plaza nach einer schweren persönlichen Zeit. Ihr getrennt lebender Ehemann Jeff Baena nahm sich im Januar 2025 im Alter von 47 Jahren das Leben. Plaza und der Filmemacher hatten sich bereits im September 2024 getrennt.