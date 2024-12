Neues Gesicht für die Sendung Thilo Mischke moderiert „ttt – titel thesen temperamente“

Thilo Mischke ist der neue "ttt"-Moderator. (dam/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 13:28 Uhr

Die Sendung "ttt - titel thesen temperamente" hat einen neuen Moderator: Thilo Mischke wird ab dem kommenden Jahr durch die TV-Show führen.

Thilo Mischke (43) übernimmt 2025 die Moderation der ARD-Kultursendung "ttt – titel thesen temperamente". Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, wird der Journalist ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit Siham El-Maimouni (39) durch die wöchentliche TV-Show führen. "Kultur ist kein Luxus, sondern unser alltäglicher Begleiter. Umso mehr freue ich mich, ab 2025 Teil der 'ttt'-Familie zu sein", betont Mischke.

Als neuer Moderator tritt Mischke in die Fußstapfen von Max Moor (66): Nach 17 Jahren und mehr als 800 Sendungen moderierte der gebürtige Schweizer am 15. Dezember zum letzten Mal das ARD-Kulturmagazin. Die erste Sendung mit Mischke wird am 16. Februar 2025 von der Berlinale im Ersten ausgestrahlt.

"ttt" für die Ohren

Mischke ist nicht nur der neue Moderator von "ttt – titel thesen temperamente". Zusammen mit der Podcasterin Jule Lobo (31) wird der 43-Jährige in dem "ttt"-Podcast wöchentlich über Filme, Serien, Musik, Ausstellungen und gesellschaftspolitische Themen sprechen. Mit Sprach- und Direktnachrichten sowie Kommentaren auf der Social-Media-Plattform Instagram sollen Zuhörer und Zuhörerinnen den Podcast mitgestalten können. Das Audio-Projekt ist ab dem 12. Februar 2025 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.