Insektenstich brachte ihn in die Klinik Thomas D gibt Entwarnung aus dem Krankenbett

Thomas D musste nach einem Insektenstich in die Notaufnahme. (dr/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 20:08 Uhr

Thomas D, der legendäre Rapper von den Fantastischen Vier, musste nach einem Insektenstich in die Notaufnahme. Nun gibt es Entwarnung vom Künstler selbst: In wenigen Tagen sei er wieder am Start.

Die Sorge war groß, nachdem der legendäre Rapper Thomas D (55) von den Fantastischen Vier am Dienstag sich nach einem Insektenstich aus der Notaufnahme meldete. In einem kurzen Video sprach er davon, dass er wahrscheinlich eine Sepsis habe und in einer Stunde mehr wisse. Dann blieb sein Instagram-Account bis zum Mittwochabend aber plötzlich vollkommen ruhig. Jetzt gibt es aber die offizielle Entwarnung aus dem Krankenbett. Er habe die schlimmste Nacht hinter sich und es sei so weit alles Ok, so der sichtlich angeschlagene Thomas D ebenfalls via Instagram. Auch das Fieber sei zurückgegangen. In ein paar Tagen sei er wieder am Start.

Seinen geplanten Auftritt mit der Hamburger Jazzband The KBCS am 15. August in Jena müsse er aber in jedem Fall absagen. Zudem bedankte er sich für die Genesungswünsche. Er verstehe, dass er sich mal melden müsse, nachdem viele Fans sich ernsthafte Sorgen um ihn gemacht hatten. Viele hätten auch schon bei ihm angerufen und gefragt, wie es ihm gehe. Nun solle man ihn aber in Ruhe lassen, er wolle schlafen, gab Thomas D erschöpft aber mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

Bereits am Dienstagvormittag hatte der Musiker seinen Fans auf Instagram in einem kurzen Video eine riesige Beule an seinem linken Arm vorgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war er anscheinend noch zu Scherzen aufgelegt und kommentierte seinen Post mit den Worten "Unterhalb vom Ellenbogen. Hat mich gestern was gestochen. Das Insekt soll sich bitte melden, sonst bin ich echt sauer".

Sepsis nach Insektenstich?

Einige Stunden später folgte ein weiteres Video des Rappers, diesmal aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, in dem er seinen Fans mitteilt, bereits seit drei Stunden auf die Begutachtung durch einen Arzt zu warten. Nachdem sein Warten offensichtlich ein Ende hatte, folgte ein weiteres Video. In dem Clip war der Musiker mit einer schwarzen Schiene an dem betroffenen Arm zu sehen und gab folgendes Update: "Leck mich am Arsch… In ner Stunde weiß ich, was ich hab. Aber wahrscheinlich Sepsis und ein Tier, das in den Schleimbeutel gestochen hat, deswegen müssen wir den Arm jetzt stilllegen. Wow…"