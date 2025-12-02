Stars Thomas Gottschalk: Ehefrau Karina drängte ihn zum Arztbesuch

Bang Showbiz | 02.12.2025, 14:00 Uhr

Der Entertainer leidet an Krebs - doch zunächst wollte er "typisch Mann" nicht zum Arzt gehen.

Thomas Gottschalk musste von seiner Frau überredet werden, zum Arzt zu gehen.

Der TV-Moderator gab am Sonntag (30. November) bekannt, dass er an einem bösartigen Tumor erkrankt ist. „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, offenbarte er gegenüber ‚Bild‘. Gottschalk leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom und wurde inzwischen zweimal operiert. Der seltene Tumor geht von den Zellen der Blutgefäße aus.

Seine Frau Karina ahnte bereits vor mehreren Monaten, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmte. Schon Anfang Juli habe er Symptome gezeigt. „Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht“, enthüllte sie im ‚Bild‘-Interview. Außerdem habe er sich nicht mehr so viel bewegen können: „Er war anders als sonst.“

„Typisch Mann“ habe der 75-Jährige zunächst nicht zum Arzt gehen wollen. Deshalb organisierte Karina den Termin für ihn und schleifte ihn ins Münchner Klinikum Rechts der Isar. „Und er ist auch brav mitgegangen“, berichtete sie. Vor Ort wurden verschiedene Untersuchungen gemacht – dabei wurde festgestellt, dass Gottschalk sofort in den OP musste.

Seine Frau hat ihm mit ihrem beherzten Eingreifen womöglich das Leben gerettet. „Gott sei Dank ist Thomas’ Krebs so früh erkannt worden“, sagte sie. Ansonsten sei der Entertainer wohl „nicht so glimpflich davongekommen“. Wie geht es jetzt weiter? In zwei Monaten muss Gottschalk erneut zur MRT-Untersuchung. „Wir zittern natürlich weiter“, gestand die 63-Jährige. „Aber wir hoffen und bleiben positiv.“