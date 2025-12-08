Stars Thomas Gottschalk gibt emotionales Versprechen: ‚I’ll be back!‘

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 14:00 Uhr

Der Moderator feierte gerade seinen großen TV-Abschied - nun deutet er bereits ein mögliches Comeback an.

Thomas Gottschalk macht den Fans Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.

Am Samstag (6. Dezember) feierte der Moderator in der RTL-Sendung ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ seinen großen TV-Abschied. „Ein Mann geht in Rente“, verkündete er kurz nach 22 Uhr und verließ anschließend die Showbühne. Nun hat sich Gottschalk auf Instagram zu Wort gemeldet. „16,5 Millionen Aufrufe bei Insta in der letzten Zeit sind doch ganz sportlich. Danke für euer Interesse!“, schrieb er.

Die Krebserkrankung des Entertainers hatte in der letzten Woche hohe Wellen geschlagen. „Fast zweieinhalb Millionen von euch haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen“, fügte er hinzu. „Deshalb kümmere ich mich die nächsten sechs Monate ausschließlich um meine Genesung. Ich weiß, dass ihr das versteht und richtig findet.“

Der 75-Jährige betonte jedoch auch: „Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht. Tretet also nicht die Massenflucht an, sondern bleibt mir so treu wie die letzten vierzig Jahre.“ Seine nächsten Worte deuteten ebenfalls auf ein mögliches Comeback hin: „Und vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I’ll be back!!!“ Die Fans sollten seinen Instagram-Account also weiter im Auge behalten. „Hier erfahrt ihr als Erste, wann es soweit ist“, versprach der ehemalige ‚Wetten, dass…?‘-Moderator seinen rund 182.000 Followern.

Gottschalk leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom. Dabei handelt es sich um einen seltenen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Aufgrund der Erkrankung wurde er bereits zweimal operiert.