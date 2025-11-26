Stars Thomas Gottschalk ist nicht dement – aber ein Tabuthema ist die Krankheit für ihn nicht

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 18:00 Uhr

Thomas Gottschalk wurde dieses Jahr bereits 75 Jahre alt und hat nun endgültig seinen Abschied aus dem Unterhaltungsgeschäft angekündigt.

Der langjährige Showstar erklärte, dass für ihn der richtige Moment gekommen sei, die Bühne zu verlassen. Er sehe ein, dass sich die Branche stark verändert habe, wie er im Interview mit ‚BUNTE‘ betonte. Heute würde wohl kein Sender mehr auf die Idee kommen, ein ganz neues Format mit ihm zu entwickeln, glaubt er.

Rückblickend spricht Gottschalk auch über seine jüngsten öffentlichen Patzer. Bei Fernsehauftritten wirkt der angehende Rentner zunehmend wackliger und verwirrter – zumindest, wenn man den Kommentaren der Zuschauer im Netz Glauben schenken möchte. Außerdem sorgte er bei der Bambi-Verleihung für Aufsehen, als er der Ikone Cher einen Preis überreichen sollte, stattdessen aber „dummes Zeug“ redete, wie er es später nannte. Er kündigte die Sängerin mit den Worten an: „Die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.“ Und sagte später noch Sätze wie: „Hier ist Cher. Cher, nichts ist so schwer wie Cher.“

Dass solche Momente besonders viel Aufmerksamkeit erzeugen, wundert ihn nicht: Sobald eine bekannte Figur Schwäche zeige, schaue die Öffentlichkeit ganz genau hin, beklagt er. Dement sei er aber – entgegen der Annahme einiger Online-Hater noch lange nicht. Und selbst, wenn es so wäre, wurde er „offen damit umgehen“, sagte Gottschalk.