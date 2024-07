Auf Instagram Thomas Gottschalk teilt ein seltenes Familienfoto mit Enkeln

Entertainer Thomas Gottschalk teilt mit seinen Followern einen privaten Einblick auf Instagram. (lau/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 23:02 Uhr

Thomas Gottschalk zeigt auf Instagram nicht oft sein Familienleben. Doch nun machte die "Wetten, dass..?"-Legende eine Ausnahme. Ein niedliches Foto zeigt ihn umgeben von einer Kinderschar.

Auch der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (74) betreibt seit über einem Jahr einen Instagram-Account. Mit Einblicken in sein Privatleben hält sich der 74-Jährige in dem sozialen Netzwerk allerdings eher zurück, postet größtenteils Pärchenbilder mit seiner Verlobten Karina Mroß. Jetzt aber hat Gottschalk seine über 100.000 Follower mit einem Familienfoto in Ekstase versetzt.

Thomas Gottschalk teilt Familienfoto: "Voll niedlich"

Das am 29. Juli gepostete Bild zeigt ihn auf einem Familienausflug, umgeben von einer Kinderschar. "Märchenwald am Dollenberg (Schwarzwald), die Erwachsenen waren auf Hardcore-Wanderung, der Märchenonkel und die Enkel und Großneffen waren im Feenland", schreibt Gottschalk zu dem Foto, das ihn mit Walking-Stöcken im Wald zeigt. Weiter heißt es in dem Beitrag: "Mehr Nachwuchs ist unterwegs!" Unklar bleibt dabei, ob es sich um seine Söhne Roman (41) oder Tristan (35) oder doch ein anderes Familienmitglied handelt, das Nachwuchs erwartet.

Bei Gottschalks Followern stößt das Familienbild auf enthusiastische Reaktionen. "Das ist total schön. Glückwunsch! Auch ein ganz tolles Foto", schreibt etwa ein User. "Voll niedlich", kommentiert ein anderer Nutzer.

Gottschalk hatte erst vor rund einem Monat seine Verlobung mit seiner Partnerin Karina Mroß öffentlich gemacht. "Bevor ich es aus Versehen ausplaudere, oder bevor sich die Falschen damit wichtig machen, verkünde ich es selbst: Ja, ich habe mich verlobt!", verriet er der "Bild"-Zeitung.

Beim Antrag habe er den Ring jedoch im Hotelsafe vergessen, und kurzerhand einen Ersatz aus Bonbon-Papier gebastelt. Ein Beweisfoto dieses Rings teilte er ebenfalls auf Instagram. Anfang Mai dieses Jahres hatte Gottschalk die Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Thea Gottschalk (78) bestätigt. Das Paar hatte im März 2019 seine bereits länger zurückliegende Trennung bekannt gegeben.