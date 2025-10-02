Stars Thomas Gottschalk: Umzug verzögert sich

Der Moderator muss den Einzug in sein neues Haus verschieben.

Der 75-jährige Entertainer und seine Frau Karina können ihr Heim nahe München erst später als gedacht beziehen, da wichtige Arbeiten an der Immobilie noch nicht abgeschlossen sind. Erst im November soll es nun so weit sein, wie Gottschalk gegenüber der ‚Abendzeitung München‘ verrät.

Ursprünglich hatten die beiden gehofft, früher umzuziehen, doch sowohl der Garten als auch die Küche sind noch nicht fertiggestellt. Aktuell lebt das Paar in einer Mietwohnung im Zentrum Münchens. Zuvor hatten sie von Baden-Baden in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Davor verbrachte Gottschalk viele Jahre in Malibu, Kalifornien.

Die Handwerker sind zwar fleißig, doch manche Dinge brauchen eben ihre Zeit. „Der Garten ist noch nicht fertig und die Küche noch nicht geliefert, daher müssen wir noch ein bisschen Geduld haben“, erklärt Ehefrau Karina. In etwa vier Wochen hoffen die beiden, dass das Haus bezugsfertig ist und der Umzug endlich starten kann.

Der Moderator war in erster Ehe ab 1976 mit Thea Gottschalk (79) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne. Im März 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt, im selben Jahr stellte er Karina Mroß als seine neue Freundin vor. Im September vergangenen Jahres gaben sich Gottschalk und Mroß schließlich das Ja-Wort.