Ticketverlosung: Jannis Niewöhner als überforderter Papa in „Kids Run“

Jannis Niewöhner in "Kids Run"

26.05.2021 21:30 Uhr

Nach ihrem vielfach ausgezeichneten Kurzfilm "Sunny", der auf nationalen wie internationalen Festivals für Furore sorgte, beschäftigt sich Drehbuchautorin und Regisseurin Barbara Ott in ihrem Spielfilmdebüt "Kids Run" erneut mit dem schwierigen Lebensalltag eines jungen Vaters in prekären Verhältnissen.

„Kids Run“ legt das Seelenleben eines harten, ungefälligen und aufbrausenden Mannes nach und nach offen und lässt den Zuschauer die Verletzungen, die Hoffnung und die bedingungslose Liebe spüren, die dieser Vater in sich zu tragen und zu fühlen in der Lage ist. Dabei ist Otts Film weniger erschütterndes Sozialdrama, als eine tiefe, universelle, radikale und zugleich poetische Geschichte um Armut, Mittellosigkeit, und der Liebe zu den eigenen Kindern.

Darum geht’s in „Kids Run“

Andi, überforderter Vater dreier Kinder, lebt als Tagelöhner in ständiger Geldnot und bekommt seine Aggressionen, die ihn von einer Bredouille in die nächste hieven, einfach nicht unter Kontrolle. Eigentlich will er nichts anderes, als seine Exfreundin Sonja wieder zurück. Doch die hat längst einen Neuen und droht ihm, die gemeinsame Tochter zu entziehen – sollte Andi es nicht schaffen, das Geld, das er ihr und ihrem Freund schuldet, innerhalb weniger Wochen zurückzuzahlen.

Als Andi begreift, was auf dem Spiel steht, entschließt er sich, zu kämpfen – um ein paar Tausender, die all seine Probleme lösen könnten, um die Liebe seiner Kinder und nicht zuletzt um sein schlichtes Recht, ihr Vater bleiben zu dürfen.

Jannis Niewöhner in der Hauptrolle

Vater Andi wird von dem Bayerischer Filmpreis-Gewinner Jannis Niewöhner („Jugend ohne Gott“) gespielt, der erneut seinem Image als Teenie-Star den Rücken kehrt, um sein beeindruckendes schauspielerisches Potenzial auszuschöpfen. Lena Tronina ( „Tatort: Kriegssplitter“) wird als Exfreundin Sonja zu sehen sein.

Sascha Geršak („Der Hauptmann“), Carol Schuler („Lindenberg – Mach Dein Ding“, „Skylines“, „Homeland“,) und die Kinderdarsteller Eline Doenst und Giuseppe Bonvisutto runden den Cast wunderbar ab.

„Als uns Barbara Ott die Idee zu ihrem Debütfilm ‚Kids Run‘ präsentiert hat, mussten wir nicht lange überlegen, in die Stoffentwicklung mit einzusteigen, denn für uns ist sie eins der aktuell spannendsten deutschen Regietalente“, so die Flare Film Produzenten Gabriele Simon und Martin Heisler. Mit ihrer genauen Beobachtungsgabe und ihrem direkten, ungeschönten Blick, wird es der jungen Regisseurin gelingen, den Zuschauer von der ersten Szene an direkt in die Geschichte hineinzuziehen, sind sich die beiden Produzenten sicher. Ott selbst betont: „Das Milieu in ‚Kids Run‘ ist prekär, die Sprache explizit, der Umgangston rau. Dennoch erzählen wir eine Welt, in der sich jeder wiederfinden kann, unabhängig von der eigenen sozialen Herkunft.“ Denn im Grunde ist KIDS RUN eine Liebesgeschichte – eine Geschichte über die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern.

Seine Weltpremiere feierte „Kids Run“ letztes Jahr bei der 70. Berlinale als Eröffnungsfilm der Perspektive Deutsches Kino.

Wir verlosen 3 Online-Zugänge für „Kids Run“!

Um die restliche Zeit bis zur Öffnung der Kinos zu überbrücken und Vorfreude auf den gemeinsamen Kinobesuch zu wecken, hat sich der farbfilm verleih entschlossen – unter Beteiligung der Kinos – den Festivalliebling „Kids „Run“ zeitlich exklusiv im Online-Kino ab dem 3. Juni unter www.alleskino.de zu zeigen. Darüber hinaus wird der Film zusätzlich nach Wiedereröffnung in den Kinos zu sehen sein!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 2. Juni 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Kids Run“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Die Kinos werden solidarisch an den Einnahmen über den Hilfsfond der Kinowirtschaft beteiligt, analog zu einer Kinokarte. Zusätzliche Aktionen wie Q&As, und Interviews sind geplant, wie sie bereits bei diversen Online Festivals erfolgreich realisiert wurden. Die Entscheidung diesen Weg zu gehen, wurde gemeinsam mit den Filmemachern getroffen.