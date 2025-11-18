Stars Tiffany Haddish besteht darauf, dass die Selbst-Heirat ihr Leben positiv verändert hat

Tiffany Haddish - GRAMMY Awards Viewing Party 2025 - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 18:00 Uhr

Tiffany Haddish beharrt darauf, dass ihre Entscheidung, sich selbst zu heiraten, einen „Unterschied“ in ihrem Leben gemacht hat.

Die 45-jährige Schauspielerin hat ihre unkonventionelle Selbst-Heirat in ihrer neuen Dokuserie ‚Tiffany Haddish Goes Off‘ dokumentiert und betont, dass sie seit diesem formalen Versprechen an sich selbst besser darin geworden sei, sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Sie sagte ‚USA Today‘: „Früher bin ich nicht für mich selbst eingestanden, habe alles für alle anderen getan und mich nicht um mich gekümmert. Und seit ich mich selbst geheiratet habe, Baby, diese Grenzen – ich merke einen Unterschied, wie ich morgens aufwache und wie ich mich im Spiegel sehe. Wenn ich mich anschaue, sehe ich jemanden, der ganz ist, immer noch verletzlich, aber gut versorgt.“

Die ‚Girls Trip‘-Darstellerin enthüllte, dass sie erstmals 2018 auf die Idee der Selbst-Heirat kam, als sie mit einem Mann zusammen war, den sie als „Eimerkopf“ bezeichnete. Sie erinnerte sich in der Show: „[Er fragte mich:] ‚Wie willst du jemals einen Ehemann bekommen, wenn du nicht tust, was ich dir sage?‘ Und ich sagte: ‚Dann bin ich eben mein eigener Ehemann. Ich kann besser für mich sorgen als du.'“

Die Zeremonie ist in der fünften Episode der Peacock-Serie zu sehen und zeigt, wie Tiffany sich verpflichtet, durchzuhalten, ihre Erfolge zu feiern und sich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Anschließend besiegelt sie ihr Gelübde, indem sie einen Spiegel küsst und – als Anspielung auf ihre jüdischen Wurzeln – ein Glas zertritt. Trotz ihrer Selbst-Heirat ist die ‚Night School‘-Schauspielerin offen dafür, Liebe zu finden, hat ihre Ansprüche jedoch erhöht. Sie sagte: „Alles, was ich für mich tue – wenn ein Mann das besser kann als ich, dann ist das mein Mann!“