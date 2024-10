Stars Tiffany Trump: Sie erwartet ein Baby

Donald Trump and daughter Tiffany - November 2022 - day before her wedding - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 08:00 Uhr

Tiffany Trump ist schwanger.

Das 30-jährige Model, das die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Ex-Frau Marla Maples ist, ist seit 2022 mit ihrem Ehemann Michael Boulos (27) verheiratet. Ihr Vater gab am Donnerstag (10. Oktober) auf der Bühne des Detroit Economic Club bekannt, dass sie schwanger ist. Trump sagte: „Er ist zufällig der Vater von Tiffanys Ehemann Michael, der ein sehr außergewöhnlicher junger Mann ist. Und sie ist eine außergewöhnliche junge Frau. Und sie wird ein Baby bekommen. Das ist schön.“ Tiffany, die 2011 mit ‚Like a Bird‘ eine kurze Karriere in der Popmusik hatte, bevor sie in den folgenden Jahren für die New Yorker Fashion Week modelte, hat sich noch nicht zur Schwangerschaft geäußert.

Michael ist der Sohn einer wohlhabenden libanesischen Familie mit Unternehmen in Nigeria. Er lernte Tiffany kennen, als sie beide 2018 in Lindsay Lohans Club auf Mykonos, Griechenland, waren. Als ihr Vater als US-Präsident an der Macht war, verlobten sie sich im Rosengarten des Weißen Hauses, als Michael ihr mit einem Ring einen Heiratsantrag machte, der angeblich 1,2 Millionen Dollar wert war. Sie schrieb damals auf Instagram: „Es war eine Ehre, viele Meilensteine und historische Anlässe zu feiern und Erinnerungen mit meiner Familie hier im Weißen Haus zu schaffen, aber nichts ist besonderer als meine Verlobung mit meinem wunderbaren Verlobten Michael! Ich fühle mich gesegnet und freue mich auf das nächste Kapitel.“ Tiffany lebte während der Amtszeit ihres Vaters weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit und eine Quelle behauptete damals, dass sie immer eine „angespannte Beziehung“ gehabt hätten, die durch die Zeit ihres Vaters an der Macht nicht gerade erleichtert wurde. Der Insider verriet ‚People‘: „Sie hatten ihr ganzes Leben lang eine angespannte Beziehung, und das wurde durch die Präsidentschaft noch verschärft.“