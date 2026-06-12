Stars Tim Allen ist überrascht vom anhaltenden ‚Toy Story‘-Erfolg

Tim Allen at The Santa Clauses Disney Plus premiere in California - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 09:00 Uhr

Tim Allen has reflected on the enduring success of the Toy Story franchise.

Tim Allen ist vom Erfolg der ‚Toy Story‘-Reihe begeistert.

Der 72-jährige Schauspieler spricht seit 1995 die Figur Buzz Lightyear in der Filmreihe. Doch Tim hätte nie gedacht, dass die Filme über so viele Jahre hinweg derart beliebt bleiben würden. Der Hollywood-Star verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Als wir ‚Toy Story‘ zum ersten Mal gesehen haben, saßen alle im Raum und dachten: ‚Wir wissen nicht so recht, was wir davon halten sollen.‘ Die Verantwortlichen waren sich sehr unsicher, ob das funktionieren würde. Sie dachten: ‚Vielleicht bringen wir das einfach direkt auf DVD heraus.'“

In ‚Toy Story 5‘ treten die Spielzeuge gegen die Technologie an. Tim ist ein großer Fan dieser ungewöhnlichen Handlung. Der Schauspieler – der für den neuen Film erneut mit Tom Hanks zusammengearbeitet hat – sagte: „Ich bin erstaunt, dass Pixar das gemacht hat. Sie beschäftigen sich selbst mit Technologie und lenken gleichzeitig den Blick kritisch auf ihre eigene Technologie. In der Szene, in der alle Kinder zu Hause auf ihre Handys schauen, wurde es im Vorführraum plötzlich ganz still.“ Es sei „mutig“, Kinder wieder zum Spielen anzuregen.

Tim liebt es, dass die Filmreihe bei der jungen Generation einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat. „Wenn ich sage: ‚Bis zur Unendlichkeit … und noch viel weiter!‘, dann die Gesichter der Kinder zu sehen – das ist etwas Besonderes“, verriet er. Der ‚Hör mal, wer da hämmert‘-Darsteller ist stolz auf das Vermächtnis von ‚Toy Story‘. „Was diese Figuren für sie getan haben, ist das, was Mickey Mouse und Donald Duck zu einer bestimmten Zeit meines Lebens für mich waren“, berichtete er. Das brachte ihn sogleich auf eine neue Idee: „Ich finde, es ist an der Zeit für ein hochwertiges Donald-Duck- und Mickey-Mouse-Projekt, denn diese beiden waren für mich als Kind das, was Woody und Buzz heute für andere Kinder sind.“

Kürzlich gab Tim zu, dass er nach dem dritten Film davon ausgegangen war, dass ‚Toy Story‘ beendet sei. Der Schauspieler hätte sich nie vorstellen können, seine Rolle nach ‚Toy Story 3‘ aus dem Jahr 2010 noch einmal zu übernehmen. Im Gespräch mit ‚Radio Times‘ gestand er: „Ich dachte, dass ‚Toy Story 3‘ das Ende war.“