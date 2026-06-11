Stars Tim Allen macht ‚Persönlichkeitsprobleme‘ für das Scheitern eines ‚Hör mal, wer da hämmert‘-Revivals verantwortlich

Tim Allen at The Santa Clauses Disney Plus premiere in California - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 10:00 Uhr

Tim Allen macht 'Persönlichkeitsprobleme' für das Scheitern eines 'Hör mal, wer da hämmert'-Revivals verantwortlich.

Tim Allen sieht „Persönlichkeitsprobleme“ innerhalb der Besetzung als Grund dafür, dass eine Neuauflage der Kultserie ‚Hör mal, wer da hämmert‘ derzeit nicht vorankommt.

Der heute 72-Jährige spielte von 1993 bis 1999 die Hauptrolle des Tim „The Toolman“ Taylor. Seit Jahren gibt es Gerüchte über ein Revival der beliebten Serie. Im Rahmen der Promotion für ‚Toy Story 5‘, in dem er erneut Buzz Lightyear spricht, erklärte Allen gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es wird immer wieder darüber gesprochen, wie man das Projekt voranbringen könnte. Aber im Moment bleibt alles stecken, weil es bei den Jungs einige Persönlichkeitsprobleme gibt.“ Mit den „Jungs“ meinte er die Schauspieler, die in der Serie seine Söhne spielten: Zachery Ty Bryan, Jonathan Taylor Thomas und Taran Noah Smith. Allen erklärte: „Sie haben ihre eigenen Probleme.“ Weitere Details wollte er nicht nennen. Er fügte hinzu: „Ich fand immer, dass es cool wäre, wenn die Geschichte diesmal von ihnen handeln würde. Im Moment ist das allerdings, gelinde gesagt, etwas schwierig.“

Beobachter gehen davon aus, dass Allen unter anderem auf die rechtlichen Probleme von Zachery Ty Bryan anspielte. Der 44-Jährige wurde im März zu 19 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung befand er sich bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt in Kalifornien in Haft.

Auch Jonathan Taylor Thomas zog sich nach seiner Jugendkarriere weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück. Nach einigen Gastauftritten, darunter in Allens Serie ‚Last Man Standing‘, trat er nur noch selten öffentlich in Erscheinung. Taran Noah Smith verabschiedete sich sogar vollständig von der Schauspielerei, nachdem ‚Hör mal, wer da hämmert‘ beendet worden war. Bereits 2001 sagte er: „Ich habe bei ‚Hör mal, wer da hämmert‘ angefangen, als ich sieben Jahre alt war, und die Serie endete, als ich 16 war. Ich hatte nie die Chance herauszufinden, was ich eigentlich mit meinem Leben machen wollte. Mit 16 wusste ich dann, dass ich nicht mehr schauspielern wollte.“