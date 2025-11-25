Film Tim Allen über ‚Toy Story 5‘: Ein emotionaler Abschluss

Tim Allen at The Santa Clauses Disney Plus premiere in California - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 11:00 Uhr

Tim Allen hat die Dreharbeiten zu ‚Toy Story 5‘ abgeschlossen und zugegeben, dass ihn das „wirklich bewegt“ hat.

Der 72-jährige Schauspieler hat Buzz Lightyear in allen fünf Filmen der Animationsreihe seine Stimme geliehen und fühlt sich „gesegnet“, seit dem ersten ‚Toy Story‘-Film im Jahr 1995 die Superhelden-Actionfigur dargestellt zu haben. Er schrieb auf X: „Ich habe meine Rolle in Toy Story 5 am Freitag abgeschlossen. Das hat mich wirklich sehr bewegt. Ich liebe diese Schöpfer und liebe diese Geschichte und bin gesegnet, dass ich so viele Jahre lang diesen wunderbaren Raumanzug tragen durfte.“

Im April gab Allen zu, dass sich Buzz und Woody – der von Tom Hanks gesprochen wird – im fünften Film „neu ausrichten“ werden, aber er betonte, dass es in dem kommenden Film hauptsächlich um Joan Cusacks Figur Jessie geht. Im Fernsehsender WIVB sagte er: „Ich kann Ihnen verraten, dass es viel um Jessie geht. Tom [Hanks] und ich – Woody und ich – finden wieder zueinander. Und es gibt eine unglaubliche Eröffnungsszene mit Buzz Lightyear. Mehr kann ich Ihnen nicht verraten.“

Allen war im Dezember zurück im Studio, um seine Rolle als Buzz wieder aufzunehmen, und der Star gab zu, dass es „wirklich seltsam“ war, die Figur erneut zu spielen. Er betonte auch, dass ‚Toy Story 5‘ nicht nur aus finanziellen Gründen gedreht werde und dass der Film ohne ein „brillantes“ Drehbuch nicht entstanden wäre.