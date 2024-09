Film Tim Burton: ‚Beetlejuice‘-Budget wurde drastisch gekürzt

Tim Burton - Beetlejuice Beetlejuice UK premiere August 2024 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 08:00 Uhr

Tim Burton musste sein Budget für ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ um fast 50 Millionen Dollar kürzen.

Der legendäre Filmemacher musste einige Änderungen vornehmen, um Warner Bros. dazu zu bringen, grünes Licht für seine mit Spannung erwartete Fortsetzung des Originalklassikers von 1988 zu geben. Die Studiobosse drängten ursprünglich sogar darauf, den Film für den Streaming-Dienst Max zu produzieren. Letztendlich wurde der Streifen dann aber doch ein Kino-Erfolg.

Die Co-Vorsitzende von Warner, Pamela Adby, sagte der Zeitung ‚New York Times‘: „Das hätte für Tim nie funktioniert. Die Rede ist von einem visionären Künstler, dessen Filme den Anspruch haben, auf der großen Leinwand gesehen zu werden.“ Adby und ihr Kollege Michael De Luca waren jedoch vorsichtig, nachdem Filme wie ‚Dumbo‘ an den Kinokassen nicht so sehr für Furore gesorgt hatten, wie man es sich erhofft hatte. Das geplante Budget für die Fortsetzung von ‚Beetlejuice‘ betrug rund 147 Millionen Dollar, wobei der Großteil davon für Stargehälter und Honorare für Produzenten vorgesehen war. Dies wurde als zu riskant angesehen, und das Outlet berichtete, dass Warner einem Kinostart zustimmte, wenn Burton den Film für weniger als 100 Millionen Dollar drehen würde. Der Agent des Filmemachers, Mike Simpson, begann Verhandlungen, um zu sehen, ob Stars gegen eine geringere Vorauszahlung an dem Projekt teilnehmen würden, im Gegenzug für größere Anteile an den Erlösen.

Simpson fügte hinzu: „Es vergingen zwei Monate, in denen jeder Tag der Film fast gestorben wäre.“ Während die Gespräche noch liefen, ignorierten Adby und De Luca den Rat des Business Development-Teams ihres Studios, indem sie „Hunderttausende von Dollar pro Woche in die Vorproduktion“ steckten. Das bedeutete, dass Burton und sein Team, als die Verträge mit den Schauspielern unter Dach und Fach waren, sofort mit der Arbeit beginnen konnten, ohne zu riskieren, dass seine Stars zu anderen Jobs wechseln mussten. Die Hauptdarsteller – darunter Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega und Catherine O’Hara – stimmten alle zu, „wesentlich weniger Geld im Voraus“ zu bekommen, während Burton und andere Produzenten das Gleiche taten. Weitere Kürzungen wurden in Bezug auf die Dreharbeiten sowie „steuerliche Anreize“ vorgenommen, um sicherzustellen, dass das Budget des Films so weit sank, dass er grünes Licht bekam. Die Produktion kostete am Ende 99 Millionen US-Dollar. Die Prognosen an den Kinokassen besagen, dass die weltweiten Ticketverkäufe bisher bei rund 264 Millionen US-Dollar liegen.