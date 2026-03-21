Musik Tim McGraw: Deshalb brach er ‚weinend‘ auf der Straße zusammen

Tim McGraw - iHeart Radio Music Festival 2025 - JA/Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 10:00 Uhr

Der Country-Sänger wurde von seinen Emotionen überwältigt, als er eine unglaubliche Nachricht erhielt.

Tim McGraw begann „zu weinen“, als er erfuhr, dass er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wird.

Der Country-Star wurde als eines der neuesten Mitglieder der Ruhmeshalle bekannt gegeben – gemeinsam mit dem Songwriter Paul Overstreet und dem Bluegrass-Duo The Stanley Brothers. McGraw gab zu, dass ihn die Nachricht völlig überraschte, da er dachte, es handle sich um einen ganz normalen geschäftlichen Anruf mit seinem Management. „Ich hatte meine EarPods drin, und sie sagten: ‚Hey, Tim, da ist noch jemand in der Leitung'“, erzählte er gegenüber ‚People‘.

Als Sarah Trahern, die CEO der Country Music Association, dem Gespräch beitrat, hatte McGraw keine Ahnung, worum es ging. „Sie sagte etwas über die Hall of Fame, und ich habe komplett verpasst, was sie sagte. Es kam überhaupt nicht bei mir an, also blieb ich stehen und sagte: ‚Moment mal. Das muss mir jemand erklären, weil ich nicht verstehe, was du sagst'“, erzählte der Sänger. Daraufhin habe ihm Trahern unmissverständlich erklärt: „Tim, wir rufen an, um dir mitzuteilen, dass du in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wirst.“

Im nächsten Moment wurde der 58-Jährige von seinen Emotionen überwältigt – obwohl er gerade draußen unterwegs war. „Ich bin mitten auf der Straße in New York komplett zusammengebrochen“, gestand er. „Ich bin mir sicher, dass die Leute in alle Richtungen vor mir davongerannt sind, als das passierte. Ich habe einfach auf der Straße geweint.“

Einen Monat später, als die offizielle Bekanntgabe in der Rotunde des Country Music Museums stattfand, war McGraw – der mit Country-Star Faith Hill verheiratet ist – erneut überwältigt. „Ich weiß nicht, ob ich je gedacht habe, dass das zu meinen Lebzeiten passieren würde. Ich musste vor der Tafel von Merle Haggard stehen bleiben, weil er schon immer meine absolute Nummer eins war. Und dort nur für einen kurzen Moment zu stehen und zu realisieren, dass ich für immer im selben Raum wie Merle Haggard hängen werde … das musste ich erst verarbeiten“, offenbarte er.

Trotz dieses Karrierehöhepunkts hat der Künstler nicht vor, in Zukunft kürzerzutreten. McGraw fügte hinzu: „Was das hier mit mir macht, ist, dass es mich dazu bringt, dem gerecht werden zu wollen. Es ist wie neue Energie. Jetzt muss ich beweisen, dass ich hierher gehöre!“