Musik Tim McGraw: Wegen gesundheitlicher Probleme zog er Karriere-Aus in Erwägung

Tim McGraw - iHeart Radio Music Festival 2025 - JA/Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 18:00 Uhr

Der Country-Star enthüllt, dass er sich intensiv mit dem Gedanken beschäftigte, keine Musik mehr zu machen.

Tim McGraw „hat ernsthaft darüber nachgedacht“, die Musik aufzugeben, nachdem er sich einer Reihe von Operationen unterziehen musste.

Der 58-jährige Country-Star hat in den „letzten paar Jahren“ vier Rückenoperationen und einen beidseitigen Kniegelenkersatz hinter sich gebracht. Nach seiner letzten OP „ging es wirklich bergab“, und er dachte, er müsste seine Karriere beenden.

Bei seinem Konzert im Yaamava’ Theater in Highland, Kalifornien, nahm sich der Sänger einen Moment Zeit, um den anwesenden Ärzten zu danken, die ihn und seine Frau Faith Hill betreut hatten. „Meine Frau hat auch einige Operationen durchgemacht – fünf Halsoperationen und ein paar Operationen an den Händen. Ihr Handchirurg, Dr. Rose, ist heute Abend auch hier“, erzählte der Künstler. Nach großem Applaus für die Ärzte sprach Tim offen darüber, wie sehr seine gesundheitlichen Probleme seine mentale Verfassung belastet hatten.

„Teil eins dieser Geschichte – der Grund, warum ich diesen Teil erzählen wollte, ist, weil die Ärzte hier sind. Teil zwei der Geschichte ist: Nach all dem, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, und nachdem ich deswegen depressiv wurde und vieles nicht richtig lief…“, schilderte der Musiker. Er ermutigte das Publikum, erneut zu applaudieren, und ergänzte: „[Sie] haben sich so lange um uns gekümmert. Gebt diesen Leuten Applaus. Sie haben uns wieder auf die Beine geholfen. Deshalb stehen wir heute hier.“

Tim gestand, dass er fast alles hingeschmissen hätte. „Nachdem ich das alles vor ein paar Jahren durchgemacht hatte, depressiv wurde und vieles nicht funktionierte, ging es diesen Frühling, vor meiner letzten Rückenoperation, wirklich bergab“, räumte er ein. „Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht und versucht herauszufinden, wie ich alles hinter mir lassen könnte. Ich wollte nicht, aber ich dachte nicht, dass es besser werden würde.“ Der Grammy-Preisträger schloss mit der Feststellung, dass es glücklicherweise „besser“ geworden sei.