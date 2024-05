Für Film "A Complete Unknown" Timothée Chalamet als Bob Dylan: Neue Bilder vom Set in New York City

Links Timothée Chalamet 2024 als Bob Dylan und rechts der echte Bob Dylan im Jahr 1966. (ncz/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 14:28 Uhr

Timothée Chalamet wird für das Biopic "A Complete Unknown" zu Bob Dylan. Auf neuen Fotos vom Set in New York City sieht er der Musiklegende zum Verwechseln ähnlich.

Lief man am Dienstagmorgen durch die Straßen von New York City, hätte man fast meinen können, man hätte eine Zeitreise in die 1960er gemacht und da stünde ein junger Bob Dylan (83) vor einem: Auf neuen Fotos von den Dreharbeiten zum Biopic "A Complete Unkown" über die Musiklegende sieht Hauptdarsteller Timothée Chalamet (28) Dylan zum Verwechseln ähnlich.

Timothée Chalamet bei Dreharbeiten in New York City

Der "Dune"-Star trägt auf den Fotos vom Set eine schwarze Hose, ein schwarzes gestreiftes T-Shirt und einen schwarzen Blazer sowie schwarze Lederstiefel und dunkle Sonnenbrille. Komplett ist der Look mit nach oben gewuschelten Locken und buschigen Koteletten à la Bob Dylan an den Seiten.

Auf den Schnappschüssen ist Chalamet unter anderem dabei zu sehen, wie er einen Laden verlässt und durch eine beschäftigte Straße mit zahlreichen Vintage-Autos spaziert. Zudem ist er auf einem Vintage-Motorrad zu sehen, das Dylans Triumph Speed Tiger T100 SR, mit der er 1966 nahe Woodstock einen Unfall hatte, ähnlich sieht. Auf einigen Fotos ist Chalamet mit einer unbekannten Frau zu sehen, die mit ihm anbandelt. In einer weiteren Szene ist Chalamet gemeinsam mit Co-Star Edward Norton (54) zu sehen, der Sänger Pete Seeger (1919-2014) verkörpert.

Am späteren Nachmittag gingen die Dreharbeiten in Hoboken in New Jersey weiter, wo Timothée Chalamet in khakifarbener Hose und brauner Lederjacke als Straßenmusiker Gitarre spielt.

Noch kein Starttermin für "A Complete Unknown"

Das Biopic basiert auf Elijah Walds Buch "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties" aus dem Jahr 2015. Die Story dreht sich um einen jungen Bob Dylan, der im New York der 1960er Jahre seine Musikkarriere startet und zur kulturellen Sensation aufsteigt. Das Drehbuch stammt von Jay Cocks, James Mangold führt Regie. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.