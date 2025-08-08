Film Timothée Chalamet: Erneute Zusammenarbeit mit James Mangold für ‚High Side‘

Bang Showbiz | 08.08.2025, 14:00 Uhr

Der Darsteller arbeitet wieder mit dem Regisseur für den neuen Film zusammen.

Timothée Chalamet arbeitet wieder mit Regisseur James Mangold für den neuen Film ‚High Side‘ zusammen.

Die beiden arbeiteten erstmals gemeinsam an dem Oscar-nominierten Bob-Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ und kollaborieren jetzt für ein neues Projekt, in dem Chalamet einen ehemaligen Motocross-Fahrer spielt, der in eine Reihe von Banküberfällen verwickelt wird.

Mangold verkündete in einem Statement: „Timothée ist ein zuverlässiger Partner, ein Künstler, der eine Generation überdauert, und ein Mensch, den ich verehre. Ich kann es kaum erwarten, die Ärmel hochzukrempeln und erneut mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Der Film, der als eine Mischung aus dem Thriller ‚Heat‘ von 1995 und dem Krimi-Drama ‚Hell or High Water‘ von 2016 beschrieben wird, wird von Chernin Entertainment produziert und basiert auf einer Geschichte von Jaimie Oliveira, der das Drehbuch für das Projekt adaptiert. Dana Goldberg und Josh Greenstein von Paramount Pictures erklärten in einem Statement: „Wir freuen uns sehr darüber, mit visionären Künstlern wie James und Timothée sowie außergewöhnlichen Mitarbeitern [den Produzenten Peter Chernin und David Ready] bei Chernin zusammenarbeiten zu können.“