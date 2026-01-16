Stars Timothée Chalamet ist ’sehr gut‘ zu Kylie Jenner

Timothee Chalamet and Kylie Jenner At The Los Angeles Lakers Game 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 18:00 Uhr

Caitlyn Jenner schwärmt von Kylie Jenners Freund Timothée Chalamet.

Der ‚The Kardashians‘-Star ist seit drei Jahren mit dem ‚Dune‘-Schauspieler liiert. Nun hat sich auch Kylies Vater zu der Beziehung geäußert. Caitlyn bezeichnete Timothée als „guten Jungen“ und lobte ihn dafür, sich gut um die 28-Jährige zu kümmern.

In einem von ‚TMZ.com‘ veröffentlichten Video sagte Caitlyn: „Ich möchte einfach, dass meine Tochter glücklich ist. Und sie ist es, und das mag ich.“ Als die Reality-TV-Darstellerin gefragt wurde, ob sie Timothée schon getroffen habe, antwortete sie: „Oh ja.“ Caitlyn fügte hinzu: „Er ist ein großartiger Junge … ein phänomenaler Schauspieler. Er ist ein guter Junge, und er ist sehr gut zu Kylie, was noch wichtiger ist.“

Kylie unterstützt ihren Freund, während er seinen neuen Film ‚Marty Supreme‘ promotet. Die Unternehmerin begleitet ihn auch zu einigen Hollywood-Events, darunter die Golden-Globes-Verleihung am Sonntag (11. Januar). Bei der Zeremonie in Los Angeles nahm Timothée seinen ersten Globe mit nach Hause. Er gewann in der Kategorie ‚Bester männlicher Schauspieler in einem Musical oder einer Komödie‘ für ‚Marty Supreme‘ und erwähnte Kylie in seiner Dankesrede.

Der 30-Jährige erzählte dem Publikum: „Mein Vater hat mir einen Geist der Dankbarkeit beigebracht, als ich aufwuchs. Sei immer dankbar für das, was du hast. Das hat mir ermöglicht, diese Zeremonie in der Vergangenheit ohne Preis zu verlassen, mit erhobenem Kopf, dankbar, einfach nur hier zu sein.“ Timothée räumte ein, dass sein Sieg diesen Moment „noch süßer“ gemacht habe. „Für meine Eltern, für meine Partnerin, ich liebe euch. Vielen Dank“, erklärte er.