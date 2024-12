Film Timothée Chalamet: Lob von Bob Dylan ist große Bestätigung

Timothée Chalamet arrives at the Los Angeles Premiere - A Complete Unknown - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star betrachtet es als Ehre, von der Musik-Ikone gewürdigt worden zu sein.

Timothée Chalamet empfand das Lob von Bob Dylan als „zutiefst bestätigend“.

Der Schauspieler porträtiert die Musiklegende in dem neuen biografischen Drama ‚A Complete Unknown‘ und war begeistert, als der Star seine Leistung lobte.

Gegenüber ‚Extra‘ verrät der 28-Jährige: „Er ist ein Mann der wenigen Worte. Er hat in seinem Leben wahrscheinlich weniger Worte gesagt als ich allein in diesem Interview, also eine Art von… Anerkennung zu bekommen – das ist eine große Bestätigung. Und bei allem, was wir im Leben tun, wollen wir, dass unsere Helden, sollten sie überhaupt von uns wissen, uns anerkennen, also ist die Tatsache, dass er es getan hat, mehr, als ich mir jemals wünschen könnte.“

Allerdings hat Timothée noch nie ein persönliches Gespräch mit dem 83-Jährigen geführt und hat auch nicht vor, den preisgekrönten Star zu kontaktieren. „Er ist eine zurückgezogene Figur, er ist eine mysteriöse Figur und diejenigen, die eine Karriere wie die von Bob hatten und sich dem entziehen können, sollten sich freuen. Wir sollten sie sein lassen“, erklärt der Darsteller.

Dylan hatte den Schauspieler zuvor in den sozialen Medien gelobt. Der ‚Like a Rolling Stone‘-Hitmacher schrieb auf X: „Es gibt einen Film über mich, der bald anläuft und ‚A Complete Unknown‘ heißt (was für ein Titel!). Timothée Chalamet spielt darin die Hauptrolle. Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich mir sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich. Der Film basiert auf Elijah Walds Buch ‚Dylan Goes Electric‘, das 2015 erschienen ist. Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er Jahren, die zu dem Fiasko in Newport führten. Nachdem ihr den Film gesehen habt, solltet ihr das Buch lesen.“