Stars Timothée Chalamet verteidigt Kommentare während ‚Marty Supreme‘-Pressetour

Bang Showbiz | 23.12.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler war wegen seiner selbstbewussten Aussagen in die Kritik geraten.

Timothée Chalamet hat sein Verhalten während der Pressetour zu ‚Marty Supreme‘ verteidigt.

Der 29-jährige Schauspieler nutzt derzeit Interviews, um seine Darstellung des Tischtennisspielers Marty Mauser im kommenden Film hervorzuheben. Er betonte jedoch, dass seine Aussagen dazu dienten, den „Geist“ seines Alter Egos zu verkörpern.

Gegenüber ‚IndieWire‘ erklärte Timothée: „Das ist der Geist von Marty, und ich habe das Gefühl, dass es sich hier um einen wirklich originellen Film in einer Zeit handelt, in der originelle Filme kaum noch entstehen. Es ist ein Film über das Streben nach einem Traum.“ Der ‚Wonky‘-Darsteller ergänzte: „Ich lasse alles auf dem Spielfeld. Ob Merch, Zoom-Interviews oder Medienauftritte – ich versuche, das Projekt so groß wie möglich zu machen. Im Sinne von Marty Mauser.“

Zuvor war Timothée für ein Interview kritisiert worden, in dem er angedeutet hatte, ‚Marty Supreme‘ sei seine bislang beste schauspielerische Leistung – nachdem er in den vergangenen „sieben, acht“ Jahren bereits „erstklassige Performances“ abgeliefert habe. Der ‚Dune‘-Star betonte: „Ich möchte nicht, dass die Leute das als selbstverständlich ansehen. Ich selbst möchte es auch nicht als selbstverständlich ansehen. Das ist wirklich absolutes Top-Level-Zeug.“

Auch bei ‚Good Morning America‘ machte Timothée mehrdeutige Aussagen, die einige als Vorhersage interpretierten, er könne im nächsten Jahr für seine Rolle in dem Film einen Oscar gewinnen. „Ich will, dass der Film erfolgreich ist. Ich will, dass alles gewinnt“, sagte er. „Die Wahrheit ist: Bei ‚Marty Supreme‘ bin ich so zuversichtlich, dass ich bis nächsten Sommer … ich bin mir sicher, dass ich dann weiß, was es sein wird.“