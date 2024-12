Musical-Hit mit Ariana Grande Titel enthüllt: So heißt die Fortsetzung von „Wicked“ offiziell

Cynthia Erivo (l.) und Ariana Grande in "Wicked". (smi/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 09:25 Uhr

In einem Jahr soll die Fortsetzung von "Wicked" in die Kinos kommen. Doch Teil zwei der von Anfang an als Doppelschlag geplanten Musical-Adaption wird nicht einfach "Wicked 2" heißen. So lautet der offizielle Titel.

"Wicked" läuft derzeit extrem erfolgreich in den Kinos – und schon wirft Teil zwei der Musicalverfilmung seine Schatten voraus. Die Macher haben gerade den offiziellen Titel der Fortsetzung enthüllt, die am 21. November 2025 in die US-Kinos kommen soll. Und der lautet nicht etwa "Wicked 2", sondern "Wicked: For Good". Dies verkündete der Account von "Wicked" jetzt auf X.

You will be changed. Wicked: For Good, only in theaters November 21, 2025.💚🩷 pic.twitter.com/vBhTwNTVNa — Wicked Movie (@wickedmovie) December 16, 2024

"For Good" (Deutsch: "Für immer") ist der Titel eines Duetts, das die Hauptfiguren Elphaba und Glinda in der Bühnenvorlage singen.

Teil zwei von "Wicked" ist bereits im Kasten

Die Adaption des Broadway-Hits von 2003 war von Anfang an auf zwei Teile angelegt. Regisseur Jon M. Chu (45) hatte diese Entscheidung während der Vorbereitung auf die Dreharbeiten im Frühjahr 2022 getroffen. Er erklärte, dass er es für unmöglich hielt, die Handlung in einem einzelnen Film zu erzählen, ohne Songs oder Figuren streichen zu müssen.

"Wicked: For Good" ist bereits im Kasten. Jon M. Chu drehte beide Teile am Stück ab November 2022. Nach einer Unterbrechung wegen des Doppelstreiks der amerikanischen Gewerkschaften von Autoren und Schauspielern fiel im Januar 2024 die letzte Klappe.

Die beiden Filme entsprechen den zwei Akten der Musicalvorlage von Stephen Schwartz (76). Der schrieb für die durch die Zweiteilung verlängerte Adaption extra neue Lieder.

Der erste Teil des "Wicked"-Doppelschlages hat bereits diverse Rekorde aufgestellt. So gelang dem Film mit Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) in den USA der beste Start einer Broadway-Adaption. Die Bestmarke hielt seit 2014 die Verfilmung von "Into the Woods". Weltweit gesehen hatte "Les Misérables" (2012) den Rekord inne, den "Wicked" ebenfalls knacken konnte.

Einen deutschen Starttermin von "Wicked: For Good" gibt es noch nicht.