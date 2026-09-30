Stars Tochter von Chad Lowe und Kim Painter stirbt mit 13 Jahren

Chad Lowe and Kim Painter - 2020 - Avalon - credit Robin Platzer/Twin Images/Twin Images/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 09:00 Uhr

Die Tochter von Schauspieler Chad Lowe und Casting-Direktorin Kim Painter ist im Alter von 13 Jahren gestorben.

Die Tochter von Chad Lowe und Kim Painter ist im Alter von 13 Jahren gestorben.

Der 58-jährige Schauspieler, der jüngere Bruder von Hollywoodstar Rob Lowe, und seine Ehefrau, Casting-Direktorin Kim Painter, sind nach dem Tod ihrer Tochter zutiefst erschüttert. Fiona Lowe wurde von ihrer Familie als liebevolles, kluges und kreatives Mädchen beschrieben, das gerne tanzte. In einem Statement gegenüber dem ‚People‘-Magazin hieß es: „Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie wurde von ihren Schwestern vergöttert und von ihren Eltern zutiefst geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens.“

Fionas Tod sei für die gesamte Familie verheerend. „Wir bitten in dieser schweren Zeit um Gebete und darum, unsere Privatsphäre zu respektieren“, hieß es weiter. Die Familie verwies zugleich auf die 988 Suicide + Crisis Lifeline für Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Chad und Kim haben außerdem die Töchter Mabel (17) und Nixie (10).

Im vergangenen Jahr hatte Chad noch den 13. Geburtstag seiner Tochter öffentlich gefeiert. Der ‚Alles Okay, Corky?‘-Darsteller, der für seine Nebenrolle in der Dramaserie mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, veröffentlichte auf Instagram ein Foto von Fiona und schrieb dazu: „Heute feiern wir, dass Fiona offiziell ein Teenager ist! Tanz weiter durchs Leben, FiBear! Ich liebe dich sooo sehr!“

Neun Monate zuvor hatte Chad außerdem ein Foto seiner Töchter geteilt, nachdem sie nach dem verheerenden Waldbrand in Pacific Palisades 2025 zu den Überresten ihres Familienhauses zurückkehrten. Die Familie hatte ihr Zuhause während des Feuers evakuieren müssen. Der ‚Pretty Little Liars‘-Star erklärte, seine Töchter hätten den Verlust mit bemerkenswerter Stärke bewältigt. „Ich bin voller Bewunderung für ihren Kampfgeist und ihre Widerstandsfähigkeit“, schrieb er damals.