Film Tom Cruise enthüllt ‚brutale‘ Verletzung am ‚Mission: Impossible‘-Set

Mission Impossible The Final Reckoning - Tom Cruise - Poster - Paramount Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 18:00 Uhr

Tom Cruise hat sich bei einem gefährlichen Stunt in ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ „fast den Rücken gebrochen“.

Der 63-jährige Schauspieler kehrte für den letzten Teil des Action-Blockbusters 2025 als IMF-Agent Ethan Hunt zurück, und Cruise erinnerte sich nun an den einen Stunt, der fast zu weit ging.

Als er sich in einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ die Doppeldeckerflugzeug-Schlacht zwischen Ethan und dem bösen Gabriel (Esai Morales) noch einmal ansah, sagte der ‚Top Gun: Maverick‘-Star: „Oh, das hat mir fast den Rücken gebrochen!“ In der Szene springt Ethan von seinem Flugzeug auf Gabriels Maschine und hängt kaum fest, während der Bösewicht alles tut, um den IMF-Agenten abzuschütteln. Regisseur Christopher McQuarrie fügte hinzu: „Wir reden hier von einer Menge Schmerzen.“

Die Gefahr in der Doppeldecker-Szene hörte da aber noch nicht auf, da Cruise – der in ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ alle Stunts selbst absolvierte – sich in der Sequenz auch ernsthaft die Hände verletzte. Später in der Szene klammert sich Ethan verzweifelt an den Sicherheitsgurt von Gabriels Flugzeug, während er kopfüber hängt. McQuarrie sagte: „Jetzt schau dir das an: Das Ding, über das wir nicht gesprochen haben, ist, dass er sich an diesem Gurt festhält. Das hat die Gelenke in Toms Fingern durch die Kraft getrennt, sodass deine Hände am Ende dieser Sequenz völlig angeschwollen waren. Oh mein Gott, es war so schmerzhaft mitanzusehen.“