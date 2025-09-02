Film Tom Cruise: Sein Weltraumfilm soll keine ‚Effekthascherei‘ werden

Regisseur Doug Liman betonte, dass sein geplanter Film mit Tom Cruise im Weltraum nicht allein deshalb gedreht wird, um der Erste zu sein, der außerhalb der Erde filmt.

Tom Cruises Weltraumfilm soll den Zuschauern ein „großartiges Unterhaltungserlebnis“ bieten.

Der 63-jährige Schauspieler arbeitet seit 2020 mit seinem ‚Edge of Tomorrow‘-Regisseur Doug Liman an einem Film, der außerhalb der Erdoberfläche spielt. Der Filmemacher ist nach wie vor sehr begeistert von dem Projekt, betonte jedoch, dass er nur weitermachen werde, wenn daraus ein „großartiger“ Film wird, bei dem das außergewöhnliche Setting einen echten Zweck erfüllt.

Auf die Frage nach dem Film sagte Doug gegenüber ‚Deadline‘: „Ich bin mehr denn je gespannt auf den Weltraum … aber unser Ziel ist, etwas Großartiges zu machen. Viele Leute versuchen, Effekthascherei zu machen, so nach dem Motto: ‚Oh, es spielt im Weltraum.‘ Ich habe kein Interesse daran, etwas zu machen, das nur ein Werbegag ist.“

Der Regisseur betonte: „Ich will einen Film machen, den die Leute auch in hundert Jahren noch schauen, wenn es vielleicht hunderte Filme gibt, die im All spielen, und es nichts Besonderes mehr ist, dass er im Weltraum spielt.“ Das sei sein Anspruch bei allem, was er mache. „Wenn ich jemals einen Film im All drehen sollte, wird die Frage sein: Was kann ich tun, was man auf der Erde nicht machen könnte, das ein großartiges Unterhaltungserlebnis bietet?“, schilderte der 60-Jährige. „Etwas, das besser ist, weil es im All stattfindet.“

Doug hat gerade seinen XR-Thriller ‚Asteroid‘ fertiggestellt und ist begeistert von den Möglichkeiten, die ihm das Projekt eröffnet hat. „Ich verarbeite jetzt, was als Nächstes kommt und was ich daraus gelernt habe. Ein Teil davon wird sein, wie das Publikum reagiert“, verriet er.