Film Tom Cruises neuer Film ‚Digger‘ soll mindestens 125 Millionen Dollar kosten

Bang Showbiz | 02.01.2026, 11:00 Uhr

Tom Cruises neuer Film ‚Digger‘ wird Berichten zufolge ein dreistelliges Millionenbudget haben.

Die schwarze Komödie von Alejandro G. Iñárritu soll mindestens 125 Millionen Dollar kosten. Der Journalist Matthew Belloni schrieb bei ‚Puck‘, Warner Bros. gebe diese Summe an, er sei jedoch „schon jetzt misstrauisch“, denn vergleichbare Produktionen waren in der Vergangenheit noch teurer. Belloni beschrieb das Projekt als „hochbudgetierte, originale Iñárritu-Komödie“ mit Cruise „in Prothesen“ und zog einen Vergleich zu ‚One Battle After Another‘, dessen Budget auf 130 bis 175 Millionen Dollar geschätzt wird.

‚Digger‘ handelt von „dem mächtigsten Mann der Welt“, der eine Katastrophe auslöst und anschließend beweisen will, dass er die Menschheit retten kann. Neben Cruise spielen Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Jesse Plemons, John Goodman und Sandra Hüller in dem Streifen mit.

Iñárritu, dessen letzter englischsprachiger Film ‚The Revenant‘ von 2015 war, schwärmte bereits über die Zusammenarbeit. Gegenüber ‚Deadline‘ sagte er: „Ich bin so aufgeregt.“ Es sei eine „charaktergetriebene“ Geschichte, die auf den Schultern von Cruise ruhe. „Das ist eine wilde Komödie katastrophalen Ausmaßes. Es ist irre.“ Besonders lobte er Cruises Bandbreite: „Er bringt mich jeden Tag zum Lachen. Ich war verdammt beeindruckt und glücklich.“

Iñárritu nannte den Film „brutal, wild, beängstigend und lustig“ zugleich – und versprach: „Es war ein sehr herausfordernder Film, das werdet ihr sehen.“ Er betonte außerdem, er wolle nicht wiederholen, was er schon gemacht habe: „Das ist etwas, das wir noch nie gemacht haben – und das ist aufregend.“