Film Tom Hiddleston reiste für ‚Tenzing‘ zum Everest-Basislager

Tom Hiddleston attends the Ralph Lauren Suite, Wimbledon 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 11:00 Uhr

Tom Hiddleston reiste für 'Tenzing' zum Everest-Basislager.

Tom Hiddleston ist zum Basislager des Mount Everest gewandert, um sich auf seine Rolle als Edmund Hillary in dem neuen Film ‚Tenzing‘ vorzubereiten.

Der ‚Thor‘-Star übernimmt in Jennifer Peedoms neuem Film die Rolle des legendären Bergsteigers. Genden Phuntsok spielt den Sherpa Tenzing Norgay. Gemeinsam gelten Hillary und Tenzing als die ersten Menschen, denen 1953 die Besteigung des Mount Everest gelang. Zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten nahm Hiddleston gemeinsam mit Regisseurin Peedom und seinem Co-Star Genden an einer Trekkingtour bis zum Fuß des Berges teil. Wie ‚Variety‘ berichtet, wurden die drei dabei von einem auf Höhenmedizin spezialisierten Arzt begleitet, der für ihre Sicherheit sorgte.

Beim Zurich Film Festival sprach Hiddleston über die Erfahrungen während der Reise. „Ich liebe es, dass dieser Film die zutiefst spirituelle Beziehung zeigt, die Tenzing zu dem Berg hatte. Für ihn war der Everest kein Berg, den es zu bezwingen galt, sondern eine Göttin, die verehrt werden musste, eine Mutter, in deren Schoß er sich begeben konnte.“ Hiddleston betonte, dass auch Hillary für diese spirituelle Dimension offen gewesen sei. „Ich glaube, Hillary war für diese Tiefe der Gefühle sehr empfänglich. Die beiden haben etwas Außergewöhnliches geleistet. Unglaublich. Sie haben das Unmögliche geschafft. Es war, als würden sie den Mond betreten. Danach veränderte sich ihr Leben für immer. Die Besteigung des Everest war plötzlich möglich, und seitdem haben es Tausende und Abertausende von Menschen geschafft.“

Hiddleston verriet außerdem, dass ihn der Everest schon seit vielen Jahren fasziniert. Besonders angesprochen habe ihn Peedoms Vision für den Film, der die Geschichte aus der Perspektive von Tenzing Norgay erzählt. „Der Everest fasziniert mich, solange ich denken kann. Was mich an Jens Drehbuch, der Ausgangsidee und der Vision ihres Films so sehr berührt hat, die sie mir vor drei Jahren zusammen mit einem wunderschönen Brief geschickt hat, war, dass Tenzing Norgay ins Zentrum seiner eigenen Geschichte gestellt wird.“ Das Drama von Apple Original Films feierte am Donnerstagabend (24. September) beim Zürich Film Festival seine Europapremiere.

Im Mittelpunkt des auf wahren Ereignissen basierenden Films stehen Tenzing, ein talentierter Bergsteiger aus dem Himalaya, und Edmund Hillary. Gemeinsam versuchen sie, den Gipfel des höchsten Berges der Welt zu erreichen, der 8.849 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Christian Jungen, Direktor des Zurich Film Festivals, sagte: „Das diesjährige Motto des Zürich Film Festivals lautet ‚dream big‘. Unser atemberaubender Eröffnungsfilm ‚Tenzing‘ passt perfekt dazu, denn er zeigt, wie man über sich selbst hinauswachsen kann, wenn man einen großen Traum hat.“

Jennifer Peedom, deren bisherige Filme unter anderem die gefeierten Bergsteiger-Dokumentationen ‚Sherpa‘ und ‚Mountain‘ umfassen, sagte: „Im Kern handelt ‚Tenzing‘ von einem Mann, der es wagte, sich ein Leben jenseits der Grenzen vorzustellen, die ihm die Welt gesetzt hatte – und von dem Mut, den Opfern und dem Glauben, die nötig waren, um den höchsten Punkt der Erde zu erreichen. Der Geist von ‚dream big‘ passt unglaublich gut zu dieser Geschichte.“