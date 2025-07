Stars Tom Holland sah Tottenham Hotspurs Triumph in der Europa League am Set von ‚The Odyssey‘

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2025, 12:46 Uhr

Der Schauspieler ließ es sich nicht nehmen, das Finale des prestigeträchtigen Fußballturniers am Set zu verfolgen.

Tom Holland verfolgte den Sieg seines geliebten Vereins Tottenham Hotspur in der Europa League, während er am Set von ‚The Odyssey‘ drehte.

Der ‚Spider Man‘-Star ist ein großer Fan des Premier-League-Clubs und erinnert sich noch gut daran, wie er das Finale gegen Manchester United im Mai während der Dreharbeiten zu Christopher Nolans kommendem Epos verfolgte – ein Spiel, bei dem Spurs nach 17 Jahren endlich wieder einen großen Titel gewann. Tom erzählte dem Magazin ‚GQ‘: „Ich habe Chris Nolans Film in L.A. gedreht. Am Set waren Handys nicht erlaubt, also wusste ich den Spielstand nicht. Ich bin ständig zu ein paar Crewmitgliedern geschlichen, von denen ich wusste, dass sie heimlich ihre Handys dabeihatten, und habe sie nach Updates gefragt. In der Mittagspause bin ich in meinen Trailer gegangen und habe die letzten 10 Minuten des Spiels gesehen – und meine Art zu feiern war, mit voller Energie ans Set zurückzukehren und eine richtig starke Szene zu drehen.“

Besonders gefreut hat sich Tom für Tottenhams Kapitän Son Heung-Min, der nach einem Jahrzehnt im Verein endlich seine erste Trophäe mit den Spurs gewinnen konnte. Der 29-jährige Schauspieler erklärte: „Ich war unglaublich glücklich für Sonny. Ihn mit einer Trophäe zu sehen nach all den Jahren voller Hingabe für unseren Verein. Er hätte bei jedem Club spielen können, er ist ein Weltklasse-Spieler. Aber er ist seinen Wurzeln treu geblieben und bei Tottenham geblieben. Egal, was er jetzt macht – ob er bleibt oder geht – er kann das mit Stolz tun. Er wird immer eine Legende bei Tottenham sein.“ ‚The Odyssey‘ soll nächstes Jahr erscheinen und Holland beschreibt die Arbeit an dem lang erwarteten Film als „den Job seines Lebens“. Er sagte: „Es war großartig. Definitiv der Job meines Lebens. Die beste Erfahrung, die ich je am Filmset hatte. Unglaublich.“