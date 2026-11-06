Stars Tom Jones fürchtete nach Grippe-Erkrankung um sein Leben

Tom Jones - Mary Poppins premiere 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 09:00 Uhr

Musikstar Tom Jones hatte angesichts seiner jüngsten gesundheitlichen Probleme Todesangst.

Tom Jones hatte nach einer schweren Grippe-Erkrankung Angst, sterben zu müssen.

Der britische Musikstar war in das Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles eingeliefert worden. Dort kämpfte er mit den Folgen der Erkrankung und befürchtete offenbar das Schlimmste. Bei seinem Bühnen-Comeback im Greek Theatre in Los Angeles am Mittwoch (4. November) erinnerte er sich an die beängstigenden Gedanken, die ihn während seines Krankenhausaufenthalts begleitet hatten. „Nun gut, das war’s dann wohl. Du hattest ein wunderbares Leben, Tommy, aber jetzt ist es vorbei“, habe er sich damals gesagt.

Gleichzeitig zeigte sich der 86-Jährige dankbar für die medizinische Versorgung in der Klinik. Das Krankenhauspersonal habe hervorragende Arbeit geleistet. Erleichtert fügte er hinzu: „Deshalb bin ich jetzt hier.“ Der Sänger ist froh, die Erkrankung so schnell überstanden zu haben. Besonders glücklich war er darüber, wieder auf der Bühne stehen zu können. Nach einer Woche im Krankenhaus hätten ihn die Ärzte gefragt, was er als Nächstes vorhabe. Seine Antwort sei eindeutig gewesen: „Ich muss zurück auf die Bühne. Dort gehöre ich hin. Ich kann ohne das nicht leben, glaubt mir.“

Im vergangenen Monat hatte Jones über seine gesundheitlichen Probleme informiert und die Absage zweier Konzerte in den USA bekannt gegeben. Betroffen waren seine Auftritte in Los Angeles und San Diego, die er aufgrund seiner Grippe-Erkrankung verschieben musste. Auf Instagram schrieb er damals: „Ich hatte in den vergangenen Wochen eine großartige Zeit. Ich habe 20 Konzerte absolviert und vor wunderbarem Publikum in den gesamten USA gesungen. Doch nun hat mich unerwartet eine heftige Grippe erwischt.“ Auf ärztlichen Rat hin müsse Jones deshalb die beiden geplanten Auftritte verschieben. Bei seinen Fans entschuldigte er sich mit den Worten: „Es tut mir aufrichtig leid, wenn dadurch Unannehmlichkeiten entstehen. Ich freue mich darauf, euch alle bald wiederzusehen.“