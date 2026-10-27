Musik Tom Jones muss wegen ’schwerer Grippe‘ zwei Konzerte verschieben

Tom Jones - TV Autumn Entertainment Launch 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 10:00 Uhr

Musik-Ikone Tom Jones hat zwei bevorstehende Konzerte in den USA verschoben, nachdem er sich eine "schwere Grippe" zugezogen hat.

Tom Jones muss zwei Konzerte in den USA verschieben, nachdem ihn eine „schwere Grippe“ außer Gefecht gesetzt hat.

Der 86-jährige Sänger bestätigte die Absage seiner Auftritte in Los Angeles und San Diego in den sozialen Medien. Beide Konzerte sollen im November nachgeholt werden. Auf Instagram schrieb der britische Musikstar: „Ich hatte in den vergangenen Wochen eine großartige Zeit, habe 20 Konzerte absolviert und vor wunderbarem Publikum in den gesamten USA gesungen. Doch unerwartet hat mich eine schwere Grippe erwischt. Auf ärztlichen Rat hin muss ich das heutige Konzert in Los Angeles und den morgigen Auftritt in San Diego leider verschieben.“

Die Nachholtermine stehen bereits fest: Das Konzert im Rady Shell at Jacobs Park in San Diego findet am Dienstag, dem 3. November, statt. Der Auftritt im Greek Theatre in Los Angeles wurde auf Mittwoch, den 4. November, verlegt. Jones entschuldigte sich bei seinen Fans für die Unannehmlichkeiten und betonte, dass er sich darauf freue, sie bald wiederzusehen. Zugleich informierte er sein Publikum über die Regelungen für bereits gekaufte Eintrittskarten. „Es tut mir wirklich leid, dass euch dadurch Unannehmlichkeiten entstehen. Ich freue mich darauf, euch alle bald wiederzusehen“, schrieb der Sänger.

Alle Tickets für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit. Wer die Nachholtermine nicht wahrnehmen kann, wird gebeten, sich für eine Rückerstattung an die ursprüngliche Verkaufsstelle zu wenden. Bereits im Juli 2025 musste Tom Jones einen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Damals hatte sich der Künstler eine Infektion der oberen Atemwege zugezogen, die eine medizinische Behandlung und Ruhe erforderte. Betroffen war sein Konzert in Bremen, das ursprünglich für den 22. Juli 2025 geplant war. Der Auftritt wurde auf den 28. Juli verlegt.

In einer Mitteilung an seine Fans erklärte Jones damals, dass er die Show aufgrund der Infektion verschieben müsse. „Mir ist bewusst, dass das sehr enttäuschend ist und euch allen Unannehmlichkeiten bereitet. Das tut mir sehr leid“, schrieb er. „Das Konzert findet nun am Montag, dem 28. Juli, statt, und ich freue mich darauf, euch dann zu sehen. Alle Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.“ Abschließend bedankte er sich bei seinen Fans für ihr Verständnis.