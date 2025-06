Stars Tom Kaulitz: Er bekommt Songwriting-Feedback von Heidi Klum

Bang Showbiz | 21.06.2025, 14:00 Uhr

Tom Kaulitz verriet, dass er manchmal Feedback von seiner Frau Heidi Klum (52) bekommen würde, wenn er im Aufnahmestudio an seiner Musik arbeitet.

Der 35-jährige Tokio Hotel-Musiker sprach in der zweiten Staffel der Netflix-Dokuserie ‚Kaulitz Kaulitz‘ jetzt darüber, dass er in Sachen Songwriting teilweise „sehr kritisches“ Feedback von seiner Partnerin erhalten würde.

In einem gemeinsamen Interview mit Heidi erzählte Tom in der beliebten Reality-Doku-Show: „Heidi ist sehr kritisch, ja. Sie sagt dann auch nicht so: ‚Hey, das ist scheiße‘, aber sie sagt halt zum Beispiel gar nichts.“ Für den Künstler ist das Schreiben von Songs im Aufnahmestudio eine große Leidenschaft, weshalb sich diese stille Behandlung für ihn „wie ein Stich ins Herz“ anfühlen würde. Diese Bemerkung wollte Klum nicht unkommentiert lassen. Das Model sagte amüsiert: „Nein, das stimmt nicht. Du lügst schon wieder.“ Die Prominente, die offensichtlich voll und ganz hinter der Musik von Tom steht, fügte witzelnd hinzu, dass ihr Mann ein „Pinocchio“ sei. Für die beiden Stars, die seit dem Jahr 2019 verheiratet sind, scheint das Rezept einer glücklichen Ehe darin zu liegen, ehrlich zueinander zu sein und die Dinge mit Humor zu nehmen.