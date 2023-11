Neuer Weihnachtssong "Your Christmas" Tom Kaulitz und Heidi Klum ziehen Weihnachten vor

Bei Heidi Klum und ihrer Familie weihnachtet es dieses Jahr besonders früh. (ili/spot)

SpotOn News | 08.11.2023, 08:43 Uhr

Tokio Hotel veröffentlichen ihre erste Weihnachtssingle "Your Christmas". Gefeiert wird das Fest der Liebe indes sehr unterschiedlich. Bei Familie Kaulitz wird es sogar vorgezogen.

"Your Christmas" heißt die erste eigene Weihnachtssingle der Band Tokio Hotel (seit 2001). In Instagram-Storys feiern die vier Musiker die Veröffentlichung bei Amazon Music. "Our Christmas Song is out" (Dt.: "Unser Weihnachtssong ist da"), freut sich Sänger Bill Kaulitz (34) in den Instagram-Storys auf dem Band-Account – Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34), Bassist Georg Listing (36) und Schlagzeuger Gustav Schäfer (35) stimmen in den Freudejubel ein. Zu sehen gibt es außerdem Hintergrundstorys zum Dreh des Musikclips, Interviewschnipsel oder Backstage-Aufnahmen.

Einen ersten Vorgeschmack dazu gab die Band bereits vor ein paar Tagen preis. Zu zwei Fotos, die nächtliche Weihnachtsdeko zeigen, posteten die vier Musiker auf Instagram die Frage: "Was machen wir hier bloß?" Der hinzugefügte Link führt zu einem witzigen Weihnachtsclip, in dem Sänger Bill entsetzt mitansehen muss, wie die anderen Bandmitglieder sein geliebtes Weihnachtsfest nicht ganz so ernst nehmen. "Weihnachten feiern mit den Liebsten", lautete der eher ironische Kommentar.

Video News

Weihnachten mit den Familien

Im Interview mit RTL verrieten die Künstler dann noch ein paar Details zu den eigenen Weihnachtsfesten. Am Überraschendsten ist wohl, dass Tom Kaulitz, Ehefrau Heidi Klum (50) und ihre Kinder in diesem Jahr Weihnachten früher feiern. "Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher", sagt Tom. Sein Bruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, ist davon allerdings nicht so begeistert. "Das finde ich nicht schön […] Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: 'Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr'." So passe es besser in die vollen Terminkalender.

Schlagzeuger Gustav feiert mit seiner Familie zwar in Deutschland, den alljährlichen Anruf von Tom erwartet er aber schon. Bei dem Telefonat gehe es unter anderem immer um das Rezept für die berühmte Weihnachtsente des Hobbykochs Gustav.